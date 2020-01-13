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شينزو آبي في ضيافة السعودية.. خادم الحرمين وولي عهده يحتفيان برئيس الوزراء الياباني ويبحثان معه زيادة التعاون بين الرياض وطوكيو

الإثنين 13/يناير/2020 - 05:00 ص
جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
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محمود نوفل
  • خلال لقاء رئيس الوزراء الياباني بخادم الحرمين :
  • *بحث آفاق التعاون وفق الرؤية السعودية اليابانية 2030
  • *مناقشة العلاقات الثنائية في مجالات السياحة وأمن الإمدادات والذكاء الاصطناعي

في زيارة تستمر 5 أيام يلتقي فيها عدد من دول الخليج وصل شينزو آبي، رئيس الوزراء الياباني الي المملكة العربية السعودية حيث عقد جلسة مباحثات رسمية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

وتم خلال المباحثات، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وسبل تطويرها وتعزيزها، وآفاق التعاون وفق الرؤية السعودية اليابانية 2030.

كما تم التطرق للتعاون في مجالات السياحة وأمن الإمدادات والذكاء الاصطناعي والطاقة المتجددة، إضافة إلى بحث عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

حضر المباحثات، الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، والأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار خادم الحرمين الشريفين، والأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة، والأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ووزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان، ووزير الاقتصاد والتخطيط رئيس الجانب السعودي للمجموعة المشتركة للرؤية السعودية اليابانية 2030 محمد بن مزيد التويجري (الوزير المرافق)، ومساعد السكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين تميم بن عبدالعزيز السالم، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليابان نايف بن مرزوق الفهادي.

كما حضرها من الجانب الياباني، نائب رئيس مجلس الوزراء ناوكي أوكادا، ومستشار خاص لدولة رئيس الوزراء مينورو كيهارا، ومستشار الأمن القومي شيغيرو كيتامورا، والأمين التنفيذي لدولة رئيس الوزراء ومستشار خاص لدولته تاكايا إيماي، وسفير اليابان لدى المملكة تسوكاسا إيمورا، والنائب الأعلى لوزير الخارجية للشؤون السياسية تاكيؤو موري، والنائب الأعلى لوزير الخارجية كينجي كاناسوجي، والنائب الأعلى لوزير الاقتصاد والتجارة والصناعة شيغيهير تاناكا، والأمين التنفيذي لرئيس الوزراء هيروشي سوزوكي، والمدير العام لشؤون الشرق الأوسط وأفريقيا بوزارة الخارجية كاتشو هيكو تاكا هاشي، ومدير مكتب الشرق الأوسط الثاني أكيهيرو تسوجي.

وفي سياق متصل نشرت وسائل الإعلام السعودية فيديو جديد لرئيس وزراء اليابان شينزو آبي وهو في ضيافة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان داخل خيمة عربية.

ويظهر في المقطع المصور، رئيس الوزراء الياباني وهو يرتدي الزي العربي التقليدي (العباءة) وبجانبه محمد بن سلمان وهما يتجاذبان أطراف الحديث، بالإضافة إلى حضور عدد من المسؤولين من كلا البلدين.
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