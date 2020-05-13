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أخبار العالم

كورونا يصرع شوبوشي.. الفيروس الفتاك يهزم مصارع السومو الشهير في اليابان

الأربعاء 13/مايو/2020 - 11:55 ص
مصارع السومو شوبوشي
مصارع السومو شوبوشي الذي هزمه فيروس كورونا
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على صالح
توفى شوبوشي، مصارع السومو الياباني الذي ينتمي إلى تاكاداجاوا في طوكيو، في وقت مبكر اليوم الاربعاء، اثر معاناته من مرض كورونا الفتاك لأكثر من شهر.

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ونعت جمعية مصارعة السومو اليابانية في بيان لها اليوم، المصارع الشاب شوبوشي، الذي توفي اليوم عن عمر يناهز 28 عاما، لافتة إلى أنه أصيب بحمى خلال الفترة من 4 إلى 5 أبريل الماضي، لكنه واجه مشكلة في الاتصال بمكتب الصحة العامة المحلي في طوكيو لأن خطوط الهاتف كانت مشغولة باستمرار.

واضافت ان عدة مستشفيات رفضته لتردي حالته قبل ادخاله اخيرا في مستشفى طوكيو مساء يوم 8 ابريل، إذ تفاقمت الاعراض وكان قد بدأ يسعل الدم.

وأظهر اختبار مبدئي اجري له بسلبية اصابته بالفيروس، لكنه تحول إلى إيجابي في 10 أبريل الماضي بعد نقله إلى مستشفى آخر، حيث تم وضعه في العناية المركزة يوم 19 أبريل.

وقال رئيس جمعية السومو، هاكاكو، الذي يستخدم اسمًا واحدًا، إن نبأ وفاة شوبوشي كان مدمرا، مضيفا "لا أجد أي كلمات أقولها عندما أفكر في قلوب عائلته المكسورة".
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