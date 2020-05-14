زاهي حواس: المصريون القدماء أصيبوا بعدد من الأوبئة.. والطاعون يشبه كورونا

قال الدكتور زاهي حواس وزير الآثار الأسبق، إن المصريين القدماء أصيبوا بعدد من الفيروسات والأوبئة، مشيرًا إلى أن توت عنخ أمون مات بالملاريا بعد فحص للعظام من خلال الـ DNA.





وأضاف « زاهي حواس » خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي تامر أمين في برنامج «آخر النهار» المذاع على قناة «النهار» أنه كان يوجد نوعان من الوباء واحد منهم يشابه فيروس كورونا وهو الطاعون.





وأوضح وزير الآثار الأسبق، أنه كان يوجد وباء في مدينة تل العمارنة التي عاش فيها أخناتون، موضحًا أن زوجة رمسيس الثاني أصيبت بالطاعون والفراعنة توصلوا إلى علاج له، بعد انتشار المرض بنسبة عالية وتم القضاء عليه.





وأشار إلى أن المصري القديم دائمًا كان يحافظ على النظافة الشخصية ويأكل الأطعمة الصحية ويكثر من تناول الثوم والبصل، مؤكدًا أن الطاعون وباء انتشر في كل العالم القديم.