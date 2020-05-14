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توك شو

الناس شكلها بتحب الشر..هبة مجدي عن دورها في "فرصة تانية": التقيل لسه جاي..فيديو

الخميس 14/مايو/2020 - 07:47 ص
الفنانه هبة مجدى
الفنانه هبة مجدى
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إبراهيم القادري
قالت الفنانة هبة مجدى ،: إنني لم اتوقع رد فعل الجمهور عن شخصيتي "مريم" في مسلسل "فرصة تانية " وهناك سعادة وتعاطف من الجمهور مع الشخصية .



وأضافت هبة مجدى خلال مداخلة هاتفية في برنامج مساء دى ام سى المذاع علي اكسترا نيوز، أن هناك الكثير من المشاهدين فرحوا بعد أن تحولت في شخصية المسلسل إلى الشر قائلة" الناس شكلها بتحب الشر".



وأوضحت هبة مجدي ، أن ما قام به الفنان محمد دياب مع مريم في المسلسل كان صعبا جدا وأى أحد مكان "مريم " في الحقيقة من الممكن أن يصاب بأزمة نفسية .



وتابعت هبة مجدى ،: أنني عند تصوير مشهد تكسر الفازات عند اكتشاف الخيانة  كنت أتمنى أن أفعل أكثر من هذا ولكن لم يكن أمامي سوى الذي قمت بتكسيرة .



واستكملت هبة مجدى ، أن أى شخص يقوم بتمثيل شخصية جديدة على عكس ما قام به قبل ذلك يكون مستمتع جدا ويقوم بإخراج ما ليس فيه .


وأشارت إلى أن القادم من المسلسل "تقيل أوى" وهناك من يظن أنه من الممكن أن تعود العلاقة في أحداث المسلسل كما كانت بيني وبين الفنان محمد دياب . 
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