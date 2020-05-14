جاءت ضمن خطة الصحة للتعايش مع كورونا.. عقوبة عدم ارتداء الكمامات بالأماكن العامة

أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن خطتها لإجراءات التعايش من فيروس كورونا المستجد والتي من المقرر بدء تطبيقها من جانب الحكومة في 1 يونيو المقبل، حسبما أعلنت الحكومة على لسان متحدثها الرسمي، المستشار نادر سعد.





ومن بين إجراءات التعايش مع فيروس كورونا، التي وضعتها وزارة الصحة، هو نشر ثقافة ارتداء الكمامات بالأماكن العامة، وذلك لتقليل فرص الإصابة وتفشي فيروس كورونا.





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وفي هذا السياق، فإن مجلس النواب بصدد تمرير مشروع قانون يلزم المواطنين بارتداء الكمامات في الأماكن العامة، وتوقيع غرامة مالية على مخالفة الأمر، وذلك ضمن قانون الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية.





ونص مشروع قانون الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية، على إلزام الأفراد المسموح لهم بالتنقل استخدام الكمامات الواقية أو الأقنعة الطبية أو الأوشحة وغيرها من المستلزمات الوقائية الأخرى خارج أماكن السكن، على أن يتضمن القرار الشروط والضوابط المنظمة لذلك، وكذا الاشتراطات الواجب توافرها في هذه الأدوات والمستلزمات الوقائية.





وجاء بمشروع قانون الاحتياطات الصحية للوقاية من فيروس كورونا أن ارتداء الكمامات الطبية يأتي لمنع انتشار أمراض القسم الأول، ومنها كورونا، ويكون بقرار من وزير الصحة.





ويعاقب المخالفين بغرامة لا تقل عن ثلاثمائة جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه، لذلك من يخالف تعليماتارتداء الكمامات سيكون معرض لتطبيق عقوبة الغرامة من 300 لـ5 آلاف جنيه.