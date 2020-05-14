غرامة للمخالفين.. محافظ الشرقية: إلزام السائقين والركاب بارتداء الكمامات من السبت المقبل.. فيديو

قال الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية ، إن محافظة الشرقية أصدرت قرارًا بإلزام جميع السائقين والركاب بارتداء الكمامات وقمنا بتوفير جميع العلامات الإرشادية للمواطنين داخل المواقف .
وأضاف ممدوح غراب خلال مداخلة هاتفية في برنامج مساء دى ام سى المذاع علي قناة اكسترا نيوز ، أن هذا الاجراء سيتم تطبيقه منذ يوم السبت القادم وتم الاتفاق علي ذلك أمس وأعطيناهم يومين لتنفيذ تلك الإجراءات .
وأوضح محافظ الشرقية ، أن هناك تنسيقا تم مع نقابة الصيادلة بالشرقية لتوفير الكمامات بالسعر التجارى وسيتم توفيرها في المواقف .
وتابع ممدوح غراب: أنه بعد ذلك لن يستطيع أحد من المواطنين ركوب المواصلات بدون ارتداء الكمامات وسيتم تنفيذ الإجراءات بطريقة صارمة.
واستكمل محافظ الشرقية، أن القرار سيتم تطبيقة علي 27 موقفاً التابعين للمحافظة وسيتم تطبيق الغرامة وقيمها من 100 الى 5000 جنيه وسيتم دفعها فورى وسنقوم بالإشراف علي جميع هذه القرارات وعلي تطبيقها علي الواقع .