غرامة للمخالفين.. محافظ الشرقية: إلزام السائقين والركاب بارتداء الكمامات من السبت المقبل.. فيديو

قال الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية ، إن محافظة الشرقية أصدرت قرارًا بإلزام جميع السائقين والركاب بارتداء الكمامات وقمنا بتوفير جميع العلامات الإرشادية للمواطنين داخل المواقف .





وأضاف ممدوح غراب خلال مداخلة هاتفية في برنامج مساء دى ام سى المذاع علي قناة اكسترا نيوز ، أن هذا الاجراء سيتم تطبيقه منذ يوم السبت القادم وتم الاتفاق علي ذلك أمس وأعطيناهم يومين لتنفيذ تلك الإجراءات .









وأوضح محافظ الشرقية ، أن هناك تنسيقا تم مع نقابة الصيادلة بالشرقية لتوفير الكمامات بالسعر التجارى وسيتم توفيرها في المواقف .





وتابع ممدوح غراب: أنه بعد ذلك لن يستطيع أحد من المواطنين ركوب المواصلات بدون ارتداء الكمامات وسيتم تنفيذ الإجراءات بطريقة صارمة.



