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محافظات

محافظ الشرقية: لا نريد إتخاذ إجراءات أكثر صرامة حال عدم التزام المصانع بضوابط كورونا

الأربعاء 13/مايو/2020 - 07:43 م
اجتماع محافظ الشرقية
اجتماع محافظ الشرقية مع قيادات المحافظة
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محمد الطحاوي

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على ضرورة إلتزام أصحاب المنشآت الصناعية والغذائية بالتطبيق الحاسم للإجراءات الإحترازية والوقائية المتخذة لمواجهة فيروس كورونا المستجد والحد من إنتشاره حفاظًا على صحة و سلامة العاملين بها ولضمان إستمرارية العمل و زيادة الإنتاج.


جاء ذلك خلال ترأس المحافظ لجلسة الأعمال الثانيه للجنة العليا لإدارة ومتابعة الإجراءات الإحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد بالمناطق الصناعية بحضور اللواء السعيد عبد المعطي الخبير الوطني للتنمية المحلية و مستشار المحافظ للمشروعات وأعضاء اللجنة وذلك بمقر مجلس الأمناء بجهاز مدينه  العاشر من رمضان.


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وقرر المحافظ  تشكيل لجنه عليا للتفتيش على المصانع والشركات والمنشأت الصناعيه برئاسة ممثل هيئة التنمية الصناعية وعضوية رئيس جهاز مدينة العاشر والمناطق  الصناعية ببساتين الإسماعيلية وبلبيس والصالحية الجديدة وكذلك ممثلين عن مكاتب القوي العامله وإدارات السلامة والصحة المهنية وجمعية المستثمرين بكل منطقة صناعية ومدير إدارة البيئة بالديوان العام للتفتيش الدوري المفاجئ علي المنشآت الصناعية والتأكد من تنفيذ الإجراءات الإحترازية التي يجب إتباعها بجميع المصانع للوقاية من انتشار فيروس كورونا وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية الصارمة حيال غيرالملتزمين.


وأوضح المحافظ أن اللجنة المشكلة للمرورعلى هذه المنشآت لن تضم أعضاء من نفس ذات المكان محل المرور ولكن من أماكن أخرى حتى يتم العمل بمنتهى المصداقية والشفافيه دون محاباه لأحد أو تغيير للواقع المرصود.


وأشار إلى أنه تنفيذا لتعليمات رئيس مجلس الوزراء بضروره إلتزام جميع العاملين بالمشروعات القومية  بالإجراءات الاحترازية واتباع وسائل الحمايه الشخصيه أثناء أداء الأعمال مع توقيع الغرامات على الشركات غير الملتزمه فقد تم توقيع  الغرامه بخصم 1٪ من جمله أعمال ٢٩ مشروعا بالمحافظة  لم تلتزم الشركات المنفذة لها  بإتباع الإجراءات الإحترازية والوقائية وفرضها على  للعاملين بمواقع تنفيذ هذه المشروعات.

 

وقال المحافظ إن البلاد تمر بمرحلة حرجة تتطلب منا جميعا التضافر والتنسيق لحسن إدارة الأزمة والخروج منها بما لا يضر بالصناعة وزيادة الإستثمار والحفاظ على صحة وسلامة العاملين بإعتبارهم الركيزة الأساسية لدوران عجلة الإنتاج.


وشدد على ضرورة التعاون بين جميع أعضاء اللجنة للحد من إنتشار فيروس كورونا داخل المناطق الصناعية وتحديدا مدينة العاشر من رمضان، قائلا: " احنا مش جايين نتصور احنا جايين ننقذ اقتصاد ونحمي أفراد ونساعد بعض".


وخلال الإجتماع أكد محافظ الشرقية انه أصدر القرار رقم 5682 لسنه2020 بتشكيل لجنة فرعية برئاسة مديرالادارة الصحيه بالمركز أوالمدينة المختص وعضوية ممثلين عن( الهيئه العامه للتنمية الصناعية بالمركز أوالمدينة و مكتب القوي العاملة ومركز الشرطة المختص وجمعية المستثمرين بكل منطقة صناعية) للمتابعة اليومية للمصانع بالمناطق الصناعية للتأكد من تنفيذ الإجراءات الاحترازية التي يجب اتباعها بجميع المناطق للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد والمتمثلة في الإلتزام بتوفير جميع الأدوات اللازمة للوقاية من فيروس كورونا المستجد مثل ( جهاز الكشف الحراري - مواد النظافه والتطهير - الكمامات الواقية - القفازات) واي مستلزمات اخري.

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