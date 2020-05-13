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محافظات

التفتيش على 470 منشأة صناعية وغذائية بالشرقية لحماية العاملين من فيروس كورونا

الأربعاء 13/مايو/2020 - 12:22 م
الاطقم الطبية
الاطقم الطبية
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محمد الطحاوي

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على ضرورة الإهتمام بصحة وسلامة العاملين بالمنشآت الصناعية وتوفير بيئة عمل آمنة لهم مشددًا على أصحاب المنشآت الصناعية بتوفير كافة المستلزمات الضرورية للوقاية من فيروس كورونا المستجد وتفعيل الإجراءات الاحترازية والوقائية  وإتباع تعليمات وزارة الصحة للوقاية من فيروس كورونا والحد من انتشاره.

 

شدد المحافظ على ضرورة استمرار المتابعة اليومية للمناطق الصناعية من خلال اللجنة المشكلة برئاسته للتأكد من التزام أصحاب المصانع بتطبيق إجراءات السلامة والصحة المهنية وإجراء أعمال التعقيم والتطهير وتوفير سبل الحماية الشخصية للعمال بالإضافة إلى توفير الكواشف الحرارية للكشف علي العاملين قبل دخولهم المصانع وعقب إنتهاء العمل، مؤكدًا علي إتخاذ كافة الإجراءات القانونية الصارمة مع أصحاب المنشآت الصناعية غير الملتزمين بتطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية.

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ومن جانبه أكد المستشار مدحت الغمراوي وكيل وزاره القوي العامله قيام مديري مناطق العمل والمكاتب الميدانية بمدن ومراكز ( العاشر من رمضان –الزقازيق -  بلبيس -  فاقوس) بالتنسيق مع غرفة عمليات المديرية بشن حملات تفتيشية مفاجئة علي 352 منشأة تابعة لمنطقة عمل مدينة العاشر من رمضان و 43 منشأة تابعة لمنطقة عمل بلبيس و 47 منشأه تابعة لمنطقة عمل الزقازيق و 27 منشأة تابعة لمنطقة عمل فاقوس باجمالي 470 منشأة غذائية وصناعية تعمل في مجال ( الصناعات الغذائية – الدواجن – الاجهزة الكهربائية – المنتجات الورقية – صناعة المنسوجات – الأعلاف – المشروبات الغازية – التجارة والاستيراد – الصوف الصخري – التجارة والمقاولات – الحلويات – الأدوية – البويات والكيماويات – تصنيع مقطورات عربات النقل – المنتجات النسيجية ) لمتابعة مدى التزام أصحابها بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا حفاظا علي صحة وسلامة العاملين بها.

 

أكد وكيل وزارة القوي العاملة التزام أصحاب المنشآت الصناعية التي تم المرور عليها باتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد وكذلك توفير المستلزمات الوقائية للعاملين وأشار إلي أنه تم  التنبيه عليهم بالاستمرار في إجراء أعمال التطهير والتعقيم بالإضافة إلي إجراء الكشف الحراري على جميع العاملين بها حفاظًا على صحة وسلامة الجميع.

 

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