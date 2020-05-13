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محافظات

غرامة فورية.. الكمامة وتعقيم السيارات إجباريا في الشرقية..تفاصيل

الأربعاء 13/مايو/2020 - 11:47 ص
الدكتور ممدوح غراب
الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية
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محمد الطحاوي

أصدر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، القرار رقم 5770 لسنة 2020م بإلزام مدير عام الإدارة العامة للمواقف والإدارات التابعة له و رئيسي جهازي مدينتي الصالحية الجديدة والعاشر من رمضان ورئيس شركة شرق الدلتا للنقل والسياحة بالشرقية و مشروع السرفيس بنطاق المحافظه بوضع لوحات إرشادية بالمواقف بنطاق المحافظه لتوعيه المواطنين والتأكيد على أصحاب السيارات بتعقيم السيارات وعدم السماح بتسييرها إلا بعد التأكد من ارتداء السائق والركاب للكمامات وذلك حرصًا على صحه وسلامة المواطنين  في ضوء الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد .


وأضاف المحافظ انه في حالة المخالفة يتم تطبيق العقوبات المقررة قانونا وتحصيل غرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد عن خمسة آلاف جنيه من السائقين المخالفين.

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شدد المحافظ على رؤساء المراكز والمدن والأحياء كل فيما يخصه بتنفيذ القرار بالتنسيق مع مأموري المراكز وأقسام الشرطة .


كما أصدر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقيه القرار رقم 5768 لسنه 2020 بإلزام رؤساء المراكز والمدن والأحياء والوحدات المحليه القرويه فتح الجراجات التى تم إستغلالها لأغراض أخرى بالمخالفة لاستيعاب السيارات مع دراسه تحصيل مبالغ ماليه نظير إنتظار السيارات بالشوارع ، مؤكدًا على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.


وأشار المحافظ انه يأتى هذا القرار بعد الإطلاع على الكتاب الدوري رقم 145 لسنه 2020 الصادر من وزير التنميه المحليه للساده المحافظين  بشأن توجيهات دوله رئيس مجلس الوزراء بإعاده فتح الجراجات التى تم إستغلالها لأغراض أخرى لإستيعاب السيارات مع دراسة تحصيل مبالغ ماليه نظير إنتظار السيارات بالشوارع ذات الكثافه السكانيه العاليه.

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