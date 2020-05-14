بتعملوا ايه.. أحمد مجدي يشارك جمهوره بصورة له

نشر الفنان احمد مجدى صورة له من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى " تويتر ".
وعلق احمد مجدى على الصورة قائلا " بتعملوا ايه ".
وتفاعل معه عدد كبير من متابعيه وجاءت التعليقات كالاتى :
بتفرج علي مسلسل فرصه تانيه.
ولا اي حاجه بس الملل وحش.
بندعيلك تخرج من السجن.
الواحد قاعد بيفكر ف اللى هيحصلك الحلقات الجايه.
حد يخض حد كدا.
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ويشارك احمد مجدى في بطولة مسلسل "فرصة تانية" بجانب ياسمين صبرى،و نخبة كبيرة من نجوم الفن منهم دياب، أيتن عامر، هبة مجدى، ادوارد، محمود البزاوى، هبة عبد الغنى، سارة الشامى، أحمد الشامى، نهال عنبر، عمر الشناوى، محمد جمعة وتميم عبده.
بتعملو اي 😄💛 pic.twitter.com/52lwmiFRNt— Ahmed magdy ✪ (@mag4dy) May 13, 2020