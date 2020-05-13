أحمد مجدي يستفتي متابعيه: تفتكروا زياد هيطلع من قضية ريهام ولا لأ؟

نشر الفنان احمد مجدي صورة جديدة له بصحة آيتن عامر، عبر "انستجرام" من كواليس مسلسل " فرصة تانية " الذي يعرض حاليا في السباق الرمضاني.





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وعلق أحمد مجدى على الصورة قائلًا: "كل الأدلة ضد زياد.. تفتكروا هيطلع من قضية ريهام ولا لأ؟#فرصة_تانية"





ويشارك في بطولة مسلسل "فرصة تانية" بجانب ياسمين صبرى، نخبة كبيرة من نجوم الفن منهم دياب، أيتن عامر، هبة مجدى، أحمد مجدى، ادوارد، محمود البزاوى، هبة عبد الغنى، سارة الشامى، أحمد الشامى، نهال عنبر، عمر الشناوى، محمد جمعة وتميم عبده.





وتدور أحداث المسلسل في إطار رومانسى إجتماعى حول كيفية استغلال الإنسان للفرصة الثانية.





مسلسل فرصة تانية من إخراج مرقس عادل وتأليف مصطفى جمال هاشم، ومعالجة درامية محمد سيد بشير، وإنتاج تامر مرسي.



