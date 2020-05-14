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أخبار العالم

نبأ سار يزفه ترامب.. توزيع لقاح فيروس كورونا نهاية العام

الخميس 14/مايو/2020 - 03:09 م
ترامب
ترامب
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محمد علي
قالت صحيفة "يو إس نيوز" إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب  يحشد الجيش الأمريكي لتوزيع لقاحات فيروس كورونا بمجرد الانتهاء منها والإعلان عن نجاحها في التغلب على الفيروس، وسيركز أولا على الأمريكيين الأكبر سنا.

وذكر ترامب في مقابلة بثت اليوم، الخميس، على شبكة "فوكس بيزنس": "إن إعطاء وتوصيل هذا اللقاح مهمة هائلة. يتم الآن تعبئة قواتنا المسلحة، لذلك في نهاية العام، سنكون قادرين على توصيل الدواء للناس بسرعة كبيرة".

وأكد ترامب أنه سيكون هناك لقاح مضاد للفيروس بحلول نهاية العام.

وحدد البيت الأبيض هدف الحصول على 300 مليون جرعة لقاح بحلول نهاية عام 2020. 

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وتسابق المختبرات الأمريكية والجامعات الزمن لإنتاج مثل هذا اللقاح، بالإضافة إلى دول أخرى بالعالم منها مصر الأكثر تميزًا في منطقة الشرق الأوسط والدول العربية.

وقالت منظمة الصحة العالمية إنه تجري التجارب في العالم على نحو 108 لقاحات وأمصال وتجارب لعلها تخرج للمرضى بالوباء علاجًا يقيهم من المعاناة.

لكن عادت الصحيفة وقالت إن حديث ترامب يتعارض مع الجدول الزمني الذي قدمه كبير خبراء الأمراض المعدية في البلاد في شهادة أمام مجلس الشيوخ يوم الثلاثاء.

وذكر الدكتور أنتوني فوسي، الذي يدير المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية، إن فكرة وجود لقاح متاح بحلول الخريف المقبل، لا تزال بعيدة.
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