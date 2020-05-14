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مرأة

بالجلد اللامع.. مي عمر تشعل الـ سوشيال ميديا

الخميس 14/مايو/2020 - 06:13 م
مي عمر
مي عمر
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حياة عبد العزيز
شاركت الفنانة مي عمر صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام، بإطلالة ناعمة ومميزة.

وتألقت مي عمر مرتدية شيميز جينز باللون التلجي، مع بنطال جلد باللون الأسود اللامع لإبراز قوامها الرشيق.

وجذبت الأنظار لها بارتدائها حذاء غريب اللون الأبيض والأسود.

كما أنها تركت خصلات شعرها الانسيابي أعلى الكتف، مع وضع بعض اللمسات الجمالية، فاختار اللون البمبي في الشفاه، مع لمسات البلاشر المميزة.

واستكملت مي عمر إطلالتها ببعض الإكسسوارات البسيطة، فارتدت انسيال في اليد، مع ساعة أنيقة باللون الفضي.

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