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فن

هبة مجدي تتألق في أحدث ظهور.. شاهد

الخميس 14/مايو/2020 - 11:28 م
هبة مجدى
هبة مجدى
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محمد بدران
نشرت الفنانة هبة مجدى صورًا جديدة لها عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

ظهرت فى الصور بـ"لوك جديد" من خلال أحدث جلسة تصوير لها، ترتدى سترة أنيقة باللون الابيض ونظارة شمس.

ومن الناحية الجمالية اعتمدت على مكياج هادئ، نال إعجاب متابعيها وانهالت عليها التعليقات.

تشارك هبة مجدى في بطولة مسلسل "فرصة تانية" بجانب ياسمين صبرى، ونخبة كبيرة من نجوم الفن منهم، أيتن عامر، أحمد مجدى، ادوارد، محمود البزاوى، هبة عبد الغنى، سارة الشامى، أحمد الشامى، نهال عنبر، عمر الشناوى، محمد جمعة وتميم عبده.

تفاعل الكثير من الجمهور على دورها وأشادوا بانها حققت نجاحا كبيرا وظهور فى المسلسل واكد الكثير انهم يشاهدون المسلسل من اجل مشاهدها مع الفنان دياب.

وتدور أحداث المسلسل في إطار رومانسى اجتماعي حول كيفية استغلال الإنسان للفرصة الثانية.

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