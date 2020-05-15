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محافظات

محافظ قنا يتابع جاهزية مخر سيل كرم عمران لاستقبال أي سيول محتملة

الجمعة 15/مايو/2020 - 02:05 م
محافظ قنا
محافظ قنا
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يوسف رجب
 
أجرى اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، جولة ميدانية لمخر سيل كرم عمران بمركز قنا لمتابعة جاهزية المخر لاستقبال أي سيول محتملة نتيجة موجة الطقس السيء التي شهدتها المحافظة، رافقه خلالها العميد وليد البيلي سكرتير عام مساعد المحافظة، وعدد من القيادات التنفيذية.

وجه محافظ قنا، بضرورة المرور على كافة مخرات السيول بنطاق المحافظة للتأكد من جاهزيتها ومراجعة جاهزية كافة المركبات والمعدات الخاصة بمواجهة السيول ومعدات التدخل مع الأمطار الغزيرة ومراجعة المهمات والأدوات الخاصة بالإغاثة واتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الاحترازية.

كما وجه محافظ قنا، رؤساء الوحدات المحلية بتجهيز معدات التدخل السريع للتعامل مع أى طوارئ محتملة، كما وجه جميع الجهات المختصة بالاستعداد لمواجهة أي أزمات طبقا للخطط الموضوعة لمواجهة الأزمات ومراجعة حالة محطات المياه ومحطات الصرف والمغذيات الكهربائية والمغذيات البديلة.

وأكد محافظ قنا، انعقاد غرفة الأزمات والكوارث بديوان عام المحافظة على مدار الساعة بالتنسيق مع غرفة العمليات الرئيسية وغرف العمليات الفرعية بالمراكز والأحياء لمتابعة ومواجهة أي آثار سلبية تنتج عن سوء الأحوال الجوية.


جدير بالذكر أنه تم رفع درجة الاستعداد القصوي بغرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة لاستقبال أي بلاغات على أرقام الهواتف الاتية " 0963337291 / 0963328472 / فاكس 0963329542 " خلال فترة سوء الاحول الجوية.


محافظ قنا يتابع جاهزية مخر سيل كرم عمران لاستقبال أي سيول محتملة
محافظ قنا يتابع جاهزية مخر سيل كرم عمران لاستقبال أي سيول محتملة
محافظ قنا يتابع جاهزية مخر سيل كرم عمران لاستقبال أي سيول محتملة
محافظ قنا يتابع جاهزية مخر سيل كرم عمران لاستقبال أي سيول محتملة
محافظ قنا يتابع جاهزية مخر سيل كرم عمران لاستقبال أي سيول محتملة
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