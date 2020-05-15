ضربة قاصمة للعلاقات الأردنية مع إسرائيل بسبب مخطط ضم الضفة والغور

نشرت وسائل الإعلام الأمريكية اليوم الجمعة تفاصيل الضربة القاصمة التي هزت العلاقات الأردنية مع إسرائيل والتي تسبب بها مخطط الاحتلال لضم غور الأردن والضفة الغربية.





وقالت مجلة "فورين بوليسي" الأمريكية، إن مخططات إسرائيل لضم أراضي في غور الأردن و الضفة الغربية ، ضرب العلاقات الأردنية مع إسرائيل.





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وأعلنت وزارة الخارجية الأردنية عدم سماح المزارعين الإسرائيليين العمل في حقولهم جنوب الأردن، وهو ما سيؤثر على معاهدة السلام الموقعة بين البلدين منذ عام 1994.





وتنص معاهدة السلام على أن إسرائيل أعادت إلى الأردن الباقورة والغمر، التي كانتا تحت سيطرة الاحتلال منذ عام 1948، حيث سمحت الأردن لإسرائيل باستئجار الأرض لمدة 25 عاما.





وحذر رئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز وفي مارس الماضي، من وصول العلاقات بين الدولتين إلى أدنى مستوياتها بسبب مخططات الاحتلال.





وإختتمت الصحيفة الأمريكية أن خطوة الضم الإسرائيلية ستؤدي إلى تحطيم آمال السلام مع الفلسطينيين، وستضرب العلاقات بين إٍسرائيل والأردن، وتؤدي لتفاقم الموقف بشكل أكبر أمام تطبيق خطة السلام التي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.



