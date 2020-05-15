لوكسمبورج ترفض بشدة مخطط إسرائيل لضم الضفة وغور الأردن

نشرت وسائل الإعلام العبرية اليوم الجمعة تفاصيل إدانه وزير خارجية لوكسمبورج لمخططات إسرائيل لضم أجزاء من الضفة الغربية وغور الأردن.
وأدان وزير خارجية لوكسمبورج "يان أسلبورن"، بشكل حاد مخططات الضم الإسرائيلية للأراضي الفلسطينية.
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ويناقش وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي نوايا حكومة تل ابيب لضم مستوطنات في الضفة الغربية وغور الأردن وآخر تطورات الصراع بالشرق الأوسط.
وقال أسلبورن وزير خارجية لوكسمبورج وأقدم وزير خارجية في الاتحاد الأوروبي "أن ضم إسرائيل للضفة، يعد انتهاك فادح وخرق للقانون الدولي".
وتابع " علينا اتخاذ موقف وقائي وممارسة الضغوط على إسرائيل لان تل ابيب تخشى الإجراءات العقابية".