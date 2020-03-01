للمرة الأولى في العالم.. لماذا جعلت لوكسمبورج المواصلات العامة بالمجان؟

في سابقة تعتبر الأولى في العالم أتاحت دولة لوكسمبورج جميع وسائل النقل العامة بالمجان، وذلك بعد توقفها عن تلقي حق تذاكر الحافلات والقطارات والترام.

وبعد إعلان وزير النقل في لوكسمبورج هذا الخبر احتفل المواطنين بالدولة الأوروبية التي يبلغ عدد سكانها نحو 620 ألف نسمة بهذا القرار حيث ستنقلون بالمجان في المواصلات العامة مما يخفف عبئا كبيرا من عليهم.

وعبر المواطنون عن فرحتهم بهذا القرار وسط عزف فرق موسيقية في محطات القطارات وردد الركاب أغاني الراب ورقصوا فرحا لاستقبال عهد النقل الجديد.





تعد لوكسمبورج دولة ثرية كونها ملاذا ضريبيا يحقق معدلات نمو اقتصادي عالية، وهي تحاول الدولة ذات أعلى معدل في امتلاك السيارات، تقليص أعداد السيارات الكبير في الطرقات في مساحة لا تتعدى 2586 كم مربع، وزيادة جاذبية تأسيس الشركات فيها وتعزيز تنافسيتها مع باقي الدول.