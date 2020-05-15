اليوم العالمي للأسرة.. آسر ياسين بصحبة عائلة بـ 100 وش

مهما قلت من كلام ، لا يكفي ابدا لشكرك و تقديري و اعجابي بتمثيلك و انك امتعتني و اسعدتني بالمسلسل ده ..

ربنا يبارك لك و يحفظك انت و كل حبايبك يارب.