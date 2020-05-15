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فن

اليوم العالمي للأسرة.. آسر ياسين بصحبة عائلة بـ 100 وش

الجمعة 15/مايو/2020 - 08:48 م
آسر ياسين
آسر ياسين
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ميرنا محمود
نشر الفنان اسر ياسين صوره جديدة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وظهر آسر ياسين فى الصوره بصحبته عائلته في مسلسل بـ ١٠٠ وش وكتب معلقا :"جمعة مباركة اليوم العالمي للاسرة # بـ ١٠٠ وش

وحازت الصورة اعجاب الكتير، وجاءت التعليقات: مهما قلت من كلام ، لا يكفي ابدا لشكرك و تقديري و اعجابي بتمثيلك و انك امتعتني و اسعدتني بالمسلسل ده .. ربنا يبارك لك و يحفظك انت و كل حبايبك يارب.

مسلسل تحفه وأجمل عصابه بالدنيا ودورك يجنن جمعه مباركه مستحيل اميزك باللوك ده  فنان رائع بالتوفيق دايما.


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يشارك آسر ياسين في مسلسل بـ "100 وش" بطولة النجمة نيللى كريم، مصطفى درويش، علا رشدى، اسلام إبراهيم، وعدد آخر من الفنانين، إخراج كاملة أبو ذكرى.

مسلسل "بـ 100 وش" تأجل عرضه من العام الماضى، وكان من المفترض أن يعرض فى رمضان الماضى، إلا أن ضيق الوقت حال دون تصويره فى الوقت المحدد، وأرجأت الشركة المنتجة تصويره وعرضه إلى رمضان 2020

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