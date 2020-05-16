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استشاري الصحة النفسية: التباعد الاجتماعي ليس حلا لفيروس كورونا.. فيديو

السبت 16/مايو/2020 - 05:01 ص
التباعد الاجتماعي
التباعد الاجتماعي
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اسراء صبري
قال أحمد هارون، مستشار الصحة النفسية والعلاج النفسي، وعضو الجمعية الدولية لعلم النفس الإيجابي، إن التباعد الاجتماعي ليس الحل لفيروس كورونا، لافتا إلى وجود بعض الأخطاء النفسية التي تؤثر أيضا على صحة المواطن.

وأضاف أحمد هارون، خلال مداخلته الهاتفية علي قناة "اكسترا نيوز"، أن هناك ما يسمى بأخطاء التفكير التي تؤثر علي حياة الفرد منها التهويل، وأيضا التهوين، بالإضافة إلي تضخيم الامور التي يقوم بها بعد الأفراد، مما إلي تقليل فرص عودة الانتاج وبدوره يؤثر على الاقتصاد.

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وأوضح مستشار الصحة النفسية والعلاج النفسي، أن هناك العديد من المؤسسات النفسية تطالب بتحويل التباعد الإجتماعي إلي تباعد جسدي، لافتا إلي أن تسميتها بالتباعد الاجتماعي غير دقيق في ظل تواجد وسائل التواصل الاجتماعي التي تقوم بإيصال العالم ببعضه، ولذلك يمكن تسميتها بالتباعد الجسدي.

وأشار إلى أن إصابة المجتمع بهذة الجائحة سيعلمنا الكثير من أساسيات الصحة، لافتا إلي أن الوعي لدي الأفراد ليس مرتبط بالمستوى التعليمي أو الاجتماعي وغيرة، بل مرتبط بالتقدير الشخصي للأفراد.

وشدد على ضرورة احترام الإجراءات المتخذة، معقبا"متتريقش على حد بيعمل الاحتياطات الصحيحة"، مشيرا إلي أن التركيز على بعض أخطاء التفكير لدي البعض سيضر المجتمع بالكامل.
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