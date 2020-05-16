استشاري الصحة النفسية: التباعد الاجتماعي ليس حلا لفيروس كورونا.. فيديو









مستشار الصحة النفسية والعلاج النفسي، أن هناك العديد من المؤسسات النفسية تطالب بتحويل التباعد الإجتماعي إلي تباعد جسدي، لافتا إلي أن تسميتها بالتباعد الاجتماعي غير دقيق في ظل تواجد وسائل التواصل الاجتماعي التي تقوم بإيصال العالم ببعضه، ولذلك يمكن تسميتها بالتباعد الجسدي.

وأشار إلى أن إصابة المجتمع بهذة الجائحة سيعلمنا الكثير من أساسيات الصحة، لافتا إلي أن الوعي لدي الأفراد ليس مرتبط بالمستوى التعليمي أو الاجتماعي وغيرة، بل مرتبط بالتقدير الشخصي للأفراد.



وشدد على ضرورة احترام الإجراءات المتخذة، معقبا"متتريقش على حد بيعمل الاحتياطات الصحيحة"، مشيرا إلي أن التركيز على بعض أخطاء التفكير لدي البعض سيضر المجتمع بالكامل.