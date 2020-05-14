مكافحة العدوى: التباعد الاجتماعي يحقق نتيجة جيدة.. ومتوقع زيادة الأعداد مرة أخرى.. فيديو

وأشار إلى أن جميع المستشفيات تقوم بقياس درجات الحرارة للأطقم الطبية وفي حالة ظهور أي حالة يتم الابلاغ عنها، مؤكدا أن اي طبيب او الاطقم الطبية يشعر بأي أعراض يبلغ عن نفسه يعمل له مسحة ويعزل على الفور.





ولفت إلى أن 14% من إصابات الأطباء بفيروس كورونا من خارج عملهم بالمستشفى، و37% من داخل المستشفى، منوها إلى أن ظهور الأعراض هي الفيصل في النهاية لإتباع الإجراءات، لأن عدم ظهور الأعراض به احتمالية بعدم الإصابة بالمرض.