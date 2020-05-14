مكافحة العدوى: التباعد الاجتماعي يحقق نتيجة جيدة.. ومتوقع زيادة الأعداد مرة أخرى.. فيديو

قال الدكتور إيهاب عطية، مدير إدارة مكافحة العدوى بـ وزارة الصحة، إنه من المتوقع عودة ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا مرة أخرى، مشيرا إلى أن الاعتماد على الوعى والالتزام بالإجراءات وقائية أمر ضروري لمنع انتشار الفيروس المستجد.
وأضاف "إيهاب عطية"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر في برنامج "يحدث في مصر" المذاع على قناة "MBC مصر"، أنه بالرغم من الجهود الكبيرة للتوعية إلا أن المواطنين غير ملتزمين بإجراءات الوقاية من كورونا حتى الآن.
وأوضح مدير إدارة مكافحة العدوى بوزارة الصحة، أن أي تباعد بين الناس الآن يحقق نتيجة جيدة، لافتا إلى أنه لابد من التباعد الإجتماعي حتى داخل المنازل، والأمر يستدعى أن الجميع يتعامل بحذر شديد مع هذا الوباء للحد من انتشاره.
وأشار إلى أن جميع المستشفيات تقوم بقياس درجات الحرارة للأطقم الطبية وفي حالة ظهور أي حالة يتم الابلاغ عنها، مؤكدا أن اي طبيب او الاطقم الطبية يشعر بأي أعراض يبلغ عن نفسه يعمل له مسحة ويعزل على الفور.
ولفت إلى أن 14% من إصابات الأطباء بفيروس كورونا من خارج عملهم بالمستشفى، و37% من داخل المستشفى، منوها إلى أن ظهور الأعراض هي الفيصل في النهاية لإتباع الإجراءات، لأن عدم ظهور الأعراض به احتمالية بعدم الإصابة بالمرض.