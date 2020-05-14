AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

وصول 11 حالة جديدة مصابة بفيروس كورونا إلى مستشفى العزل بالنجيلة

الخميس 14/مايو/2020 - 03:47 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
Advertisements
ايمن محمود
أكد مصدر بمستشفى العزل بالنجيلة، وصول 11 حالة جديدة من القاهرة إلى المستشفى لأشخاص مصابين بفيروس كورونا .

وأضاف المصدر، في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن إجمالي الحالات 11 حالة مصابة بالفيروس منها 9 سيدات ورجلان.


وأشار إلى أن فور وصولهم إلى المستشفى تم عزل كل حالة على حدة؛ مع إجراء تحليل لهم لتقديم العلاج.

وأوضح أن  اجمالي  الحالات  الموجودة حاليا بمستشفي العزل بالنجيلة بعد وصول الحالات الجديدة  15 حالة مصابة بالفيروس. 

وأكد أن آخر الحالات التي خرجت من المستشفى بعد تعافيها من الفيروس هي لمدير أحد المستشفيات بمدينة مرسي مطروح  والذي أظهرت التحاليل تحول حالته من إيجابية لسلبية.

وصول 11 حالة جديدة مصابة بفيروس كورونا إلى مستشفى العزل بالنجيلة
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

اِعرف الموقف الطبي لـ43 حالة مصابة بفيروس كورونا بمستشفى العزل

رئيس المعامل المركزية يكشف حقيقة إغلاقها

اشتبه في إصابته بـ كورونا.. مفاجأة بنتائج تحاليل ممرض بمستشفى الأقصر

بينهم طبيب وطفلة.. زغاريد الفرح داخل مستشفى قها بعد شفاء 3 مصابين من كورونا.. صور

طفلة برفقة خالها وطبيب.. قصة أول 3 حالات تتعافى من كورونا في حجر صحي قها المركزي

انتصار جديد على كورونا.. تعافي 8 مصابين بمستشفى العزل بالنجيلة

ترشيحاتنا

شبيه عمر الشريف يثير الجدل بعد ظهوره في «بـ 100 وش» والبرنس

أخبار الرياضة.. سعد سمير حر بعد انتهاء عقد الأهلي..الكاف يحسم جدل مشاركة الزمالك في كأس العالم للأندية

عجبنى شكلها وطريقة تفكيرها.. تامر أمين يكشف علاقته بـ ياسمين الخطيب

بفارق 15 دقيقة.. مدينة نيويورك تنجو من كارثة بسبب صاروخ صيني

كيف تؤدي صلاة التهجد

خريطة توزيع 217 ألف شقة لمحدودي الدخل بالقاهرة والجيزة.. اعرف المساحات

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بملابس غريبة .. مفيدة شيحة تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

فيروس كورونا يقضي على رضيع بريطاني عمره 3 أيام.. تفاصيل

بإطلالة جذابة.. جويل مردينيان تستعرض أناقتها.. شاهد