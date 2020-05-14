وصول 11 حالة جديدة مصابة بفيروس كورونا إلى مستشفى العزل بالنجيلة

أكد مصدر بمستشفى العزل بالنجيلة، وصول 11 حالة جديدة من القاهرة إلى المستشفى لأشخاص مصابين بفيروس كورونا .





وأضاف المصدر، في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن إجمالي الحالات 11 حالة مصابة بالفيروس منها 9 سيدات ورجلان.









وأشار إلى أن فور وصولهم إلى المستشفى تم عزل كل حالة على حدة؛ مع إجراء تحليل لهم لتقديم العلاج.





وأوضح أن اجمالي الحالات الموجودة حاليا بمستشفي العزل بالنجيلة بعد وصول الحالات الجديدة 15 حالة مصابة بالفيروس.





وأكد أن آخر الحالات التي خرجت من المستشفى بعد تعافيها من الفيروس هي لمدير أحد المستشفيات بمدينة مرسي مطروح والذي أظهرت التحاليل تحول حالته من إيجابية لسلبية.