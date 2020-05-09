عقب إصابته بكورونا.. مدير مستشفى بمطروح: لا تخفوا المرض وتجنبوا التجمعات

أكد ياسر النزاوي، مدير مستشفى الرحمة بمطروح، والذي تبين إصابته بكورونا منذ يومين، ضرورة عدم إخفاء الإصابة بفيروس كورونا والتوجه لأقرب مستشفى عزل لعمل التحاليل اللازمة.





ووجه الشكر لكل الأصدقاء والأهل على اهتمامهم، وقال: "أنا الحمد لله في تحسن، وهذا بفضل الله وبفضل دعائكم".





وقال إن الوضع خطير جدا جدا، فأي شخص يشعر بأي أعراض عليه أن يتوجه لأقرب مستشفى للفحص ولا يخجل حتى لا يؤذي أي شخص، وعلينا أن نخاف على أهلنا في البيت وأهلنا في الوطن من العدوى.

وأوضح أن المرض لا يعيب أي شخص، فأي منا معرض للإصابة، وشدد على ضرورة تجنب الزحام والتجمعات حتى لا ينتقل المرض.



