AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

10 فنادق تستوفى اشتراطات السلامة الصحية.. تفاصيل

السبت 16/مايو/2020 - 02:15 ص
صورة أرشيفية - تعبيرية
صورة أرشيفية - تعبيرية
Advertisements
محمد الاسكندرانى
استوفت أمس الجمعة ١٠ فنادق بمحافظتي البحر الأحمر و جنوب سيناء، كافة الاشتراطات المطلوبة للسلامة الصحية طبقًا للضوابط التي اعتمدها مجلس الوزراء وفقًا لمعايير منظمة الصحة العالمية، وذلك تمهيدا لإعطائهم شهادة السلامة الصحية المعتمدة حتى يستطيعوا استقبال النزلاء المصريين.


وأوضح عبد الفتاح العاصي مساعد وزير السياحة والآثار للرقابة على المنشآت الفندقية والسياحية أن نتائج التفتيش والمراجعة التي قامت بها لجان الفحص المشتركة بين وزارتي السياحة والآثار، والصحة والسكان، وغرفة المنشآت الفندقية وممثلين من المحافظات السياحية المعنية، أسفرت عن أن ٧ من ١٠ فنادق تم مراجعتهم بمحافظة البحر الأحمر و ٣ من ٥ فنادق تم مراجعتهم بمحافظة جنوب سيناء، قد استوفت جميع الاشتراطات و الضوابط التي اعتمدها مجلس الوزراء وسوف يتم إعطائهم شهادة السلامة الصحية المعتمدة حتى يستطيعوا استقبال النزلاء المصريين.


وأضاف أن باقي الفنادق التي تم فحصها بالمحافظتين حتى الآن وثبت عدم استيفائهم للاشتراطات سيتم توفيق اوضاعهم وإعادة عملية الفحص لهم لاحقا.

وأشار ماجد فوزي رئيس غرفة المنشات الفندقية إلى أن هذه اللجان بدأت أعمال التفتيش أمس على الفنادق الموجودة بالمدن السياحية (البحر الأحمر وجنوب سيناء والأقصر وأسوان)، حيث تقدم الي غرفة المنشآت الفندقية حتى الآن طلبات من ١٧٢ فندق لفحص ومراجعة التزامهم بهذه الضوابط تمهيدا لإعادة التشغيل في حال التزامهم وحصولهم على الشهادة الصحية المعتمدة من قبل من وزارتي السياحة والآثار، والصحة والسكان وغرفة المنشآت الفندقية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بمناسبة الأعياد.. المنشآت الفندقية تشدد على الالتزام بالحد الأقصى لاستقبال النزلاء

وزير السياحة والآثار يناقش تطبيق ضوابط تشغيل الفنادق والمنتجعات.. تفاصيل

قبل السماح باستقبال زائرين.. وزير السياحة يتفقد عيادات فنادق البحر الأحمر

وزير السياحة والآثار لـ«المستثمرين»: تطبيق ضوابط الإقامة كاملة شرط السماح لعمل الفنادق

رسميا.. عودة السياحة الداخلية بنسبة 25% اعتبارا من منتصف الشهر الجاري

وزير السياحة والآثار يتفقد العيادات الطبية بفنادق البحر الأحمر

ترشيحاتنا

مشروب على السحور يفقدك الكثير من الوزن ويساعد في سد الشهية

ليلة القدر 27 رمضان.. إعجاز عددي في القرآن

الأهلي يستغنى عن صالح جمعة ووليد أزارو.. كواليس جلسة فايلر والخطيب.. فيديو

أثناء ما كان والدها يدفنها سمع صوتها.. القصة الكاملة لـ مولودة أبو عريش بالسعودية

احذر .. فعل شائع عند الدعاء والاستغفار والتوبة يحرمك الاستجابة

أستاذ مناعة: حمامات السباحة تقضى على نشاط فيروس كورونا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بدون مكياج.. شاهد| ساندي بملابس البيت

لوك جرئ.. ابنة شريف منير تثير الجدل بهذه الإطلالة

أغربها الثوم.. مكونات فى مطبخك تقضى على تقرحات الفم فى ثوانِ