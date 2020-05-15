عقب زيارة وزير السياحة.. جنوب سيناء تعلن الاشتراطات والضوابط الصحية لفتح المنشآت الفندقية

أعلنت محافظة جنوب سيناء الاشتراطات والضوابط الصحية الواجب توفرها في المنشآت الفندقية قبل فتح المنشاة واستقبال سياح بها، وذلك عقب زيارة الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار لمدينة شرم الشيخ امس.





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قال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء إنه لا تهاون في تطبيقات الإجراءات الصحية قبل استقبال الفنادق لنزلاء.



ومن اهم هذه الإجراءات والاشتراطات الصحية إن تتقدم الفنادق والمنتجعات والمخيمات و الشاليهات التابعة للمحافظة بطلب رسمي الي محافظة جنوب سيناء لإعادة فتح المنشأة مع تقديم تعهد كتابي من مالك المنشأة أو مدير المنشأة بالإلتزام بما جاء بفحص وزارة الصحة والإسكان وكذلك نسبة الإشغال لا تزيد عن 25%.

ويقوم قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة بإجراء تفتيش علي المنشآت للتأكد من إلتزام المنشآت بالضوابط العامة التي وافق عليها مجلس الوزراء.

ويتم منح المنشأة شهادة من وزارة الصحة ومحافظة جنوب سيناء صالحة لمدة عام من تاريخ الموافقة علي أن يتعهد مالك المنشأة بالإلتزام بهذه الضوابط ويتم تفتيش دوري "ربع سنوي" للتأكد من إلتزام المنشأة بهذه الضوابط، علاوة على تقديم الطلب إلي إدارة تنشيط السياحة في مبني ديوان عام المحافظة أو في مجلس المدينة التابع لها المنشأة .

ويستمر غلق كافة الأنشطة البحرية إلي 21/ 5/ 2020 لحين صدور تعليمات من وزير السياحة والآثار بهذا الشأن.



بالإضافة لإلزام ملاك المخيمات والمنشآت التابعة للمحليات سواء مخيمات أو فنادق تابعة للمحافظة " بإتباع قرار مجلس الوزراء عن ضوابط الإقامة بجميع المنشآت وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.



وحذرت المحافظة بإصدار قرارات بالغلق الإداري للمنشأة وإلغاء التراخيص فى حالة مخالفة التعليمات المنظمة حفاظا على صحة المواطنين.



وحذر محافظ جنوب سيناء ملاك الوحدات السكنية بعدم خرق القانون وإتباع الضوابط تجنبا لوقوعهم تحت طائلة القانون.

