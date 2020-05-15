AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

عقب زيارة وزير السياحة.. جنوب سيناء تعلن الاشتراطات والضوابط الصحية لفتح المنشآت الفندقية

الجمعة 15/مايو/2020 - 05:01 م
وزير السياحة في جنوب
وزير السياحة في جنوب سيناء
Advertisements
ايمن محمد

أعلنت  محافظة جنوب سيناء الاشتراطات والضوابط الصحية الواجب توفرها في المنشآت الفندقية قبل فتح المنشاة واستقبال سياح بها، وذلك عقب زيارة  الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار لمدينة شرم الشيخ امس.


اقرأ أيضا:

قال اللواء  خالد فودة محافظ جنوب سيناء إنه لا تهاون في تطبيقات  الإجراءات الصحية قبل  استقبال الفنادق لنزلاء. 

ومن اهم هذه الإجراءات والاشتراطات الصحية  إن تتقدم الفنادق والمنتجعات والمخيمات و الشاليهات التابعة للمحافظة  بطلب رسمي الي محافظة جنوب سيناء لإعادة فتح المنشأة مع  تقديم تعهد كتابي من مالك المنشأة أو مدير المنشأة بالإلتزام بما جاء بفحص وزارة الصحة والإسكان وكذلك نسبة الإشغال لا تزيد عن 25%.

ويقوم قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة بإجراء تفتيش علي المنشآت للتأكد من إلتزام المنشآت بالضوابط العامة التي وافق عليها  مجلس الوزراء.

ويتم منح المنشأة شهادة من وزارة الصحة ومحافظة جنوب سيناء صالحة لمدة عام من تاريخ الموافقة علي أن يتعهد مالك المنشأة بالإلتزام بهذه الضوابط ويتم تفتيش دوري "ربع سنوي" للتأكد من إلتزام المنشأة بهذه الضوابط، علاوة على تقديم الطلب إلي إدارة تنشيط السياحة في مبني ديوان عام المحافظة أو في مجلس المدينة التابع لها المنشأة .

ويستمر غلق كافة الأنشطة البحرية إلي 21/ 5/ 2020 لحين صدور تعليمات من  وزير السياحة والآثار بهذا الشأن.

 بالإضافة لإلزام  ملاك المخيمات والمنشآت التابعة للمحليات  سواء مخيمات أو فنادق تابعة للمحافظة " بإتباع قرار مجلس الوزراء عن ضوابط الإقامة بجميع المنشآت وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وحذرت المحافظة  بإصدار قرارات بالغلق الإداري للمنشأة وإلغاء التراخيص فى حالة مخالفة التعليمات المنظمة حفاظا على صحة المواطنين.

 وحذر  محافظ جنوب سيناء ملاك الوحدات السكنية بعدم خرق القانون وإتباع الضوابط تجنبا لوقوعهم تحت طائلة القانون.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بسبب تسريح العمالة .. إلغاء ترخيص أحد الفنادق السياحية الكبرى بشرم الشيخ

السياحة: إلغاء ترخيص فندق سياحي بشرم الشيخ وإغلاق مطعمين بالقاهرة

غلق مطعمين لعدم التزامهما بشروط تيك اواى السياحة والآثار

ضوابط فتح مطاعم الفنادق والبلاجات.. خالد العناني يكشف آليات الحكومة لعودة السياحة الداخلية.. فيديو

وزير السياحة والآثار يناقش تطبيق ضوابط تشغيل الفنادق والمنتجعات.. تفاصيل

فنادق جنوب سيناء تستعد لعودة السياحة.. واشتراطات ومعايير من غرفة المنشآت الفندقية والصحة

ترشيحاتنا

بعد علمه بإصابته بكورونا أصيب بسكتة قلبية.. وفاة موظف بدمنهور

بشري سارة.. لقاح كورونا للعالم أجمع وليس أمريكا أولًا

أحمد سعد يعلن نجاحه وتصدره التريند بـ5 أغان دُفعة واحدة.. شاهد

الصين تزف بشرى سارة: نجحنا في السيطرة على كورونا

خدمات وإنارة و8 حارات بكل اتجاه..خلال عام سيتغير شكل الدائرى بالكامل .. تفاصيل

غرق أمام الجميع ولم يستطع أحد إنقاذه.. حكاية شاب مات صائما بسبب البطيخ

AdvertisementS

الثوم والكحول لا يقتلان الفيروس.. منظمة الصحة تكشف 18 معلومة جديدة عن كورونا

الحكومة: يتم الآن الإعداد للعودة التدريجية لمنشآت الخدمات الحكومية

تعرف على طرق تسجيل قراءة عداد الغاز الطبيعي المنزلي بنفسك

القوات المسلحة: مقتل 7 تكفيريين وتفجير 10 عبوات و4 أحزمة ناسفة في عملية نوعية بشمال سيناء

لو صاحب قهوة وهتغير النشاط.. احصل على تمويل يصل لـ مليون جنيه بهذه الطريقة

رسميا.. هذه الدولة تقر أول علاج لـ كورونا

خيام وعربات جولف..الصحة تعلن خطة استقبال مصابي كورونا بمستشفيات الصدر والحميات

بعد 46 يوما مودة الأدهم تعود للحبس من جديد.. مخالفة حظر التجول والتحريض على الفسق والفجور أبرز التهم| القصة كاملة

التعايش مع الفيروس هو الحل..الحكومة تكشف 7 حقائق حول أزمة كورونا

بشري سارة.. لقاح كورونا للعالم أجمع وليس أمريكا أولًا

بعد معاناته خلال إصابته بـ كورونا.. بوريس جونسون يعلن الحرب على السمنة.. تفاصيل

اتبعها.. 3 نصائح من الصحة العالمية عند ارتداء الكمامة القماش

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعرف على سبب الاحتفال بـ اليوم العالمي للأسرة والهدف منه

تعفن البضائع والمحاصيل.. أضرار غير متوقعة في إيطاليا بعد تفشي كورونا

الثوم والكحول لا يقتلان الفيروس.. منظمة الصحة تكشف 18 معلومة جديدة عن كورونا