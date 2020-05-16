نجوا من كورونا.. وفاة 100 مكسيكي بسبب شرب كحول مغشوش

توفي أكثر من 100 مكسيكي بسبب شرب المشروبات الكحولية المغشوشة خلال الشهر الماضي، حيث شهدت المكسيك أعداد كبيرة من حالات التسمم الجماعي بعد حظر بيع الخمور خلال جائحة فيروس كورونا المستجد ( كوفيد-19 ).





تم الإبلاغ عن حالات وفاة بسبب الكحول غير الآمن في أربع ولايات حتى الآن، وقال مسؤولو الصحة في ولاية بويبلا المركزية، إن حصيلة القتلى وصلت إلى 51 شخص بعد دمج المشروبات الكحولية عن طريق الخطأ بكحول الميثانول السام الذي يسبب العمى وتلف الكلى. ووفقا لصحيفة جارديان البريطانية فقد









وقال رودولفو سوريانو نونيز، إن حالات الوفاة في بويبلا حدثت في العديد من المناطق المجاور عبر جبال سييرا مادري أورينتال، وهي منطقة تعتبر فيها الإبحار نوعًا من الرياضة.





توفي ما لا يقل عن 17 شخصًا في قرية تشيكونكواولتا، لزراعة الذرة بعد تناولوا مشروبات كحولية رخيصة في المنزل في عيد الأم ، وفقًا تقرير الحكومة المحلية.





و يُعتقد أن المشروب - المعروف باسم ريفينو - المصنوع من قصب السكر، تم تصنيعه في زاكاتلان المجاورة والمشهور بزراعة التفاح، و تم حظر مبيعات المشروبات الكحولية في بعض الولايات منذ بداية وباء كورونا مما أدى إلى ازدهار بيع المشروبات المغشوشة.





توفي ما لا يقل عن سبعة أشخاص في وقت سابق من هذا الشهر في ولاية يوكاتان الجنوبية بعد شرب مشروب غير معروف، وقال أحد الناجين لتليفزا: "كانت رائحته كحولية ، لكنها كانت قذرة حقًا، ولونها أصفر اللون" .



