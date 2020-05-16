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أخبار العالم

قفزة مقلقة.. البرازيل تسجل أكثر من 15 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا

السبت 16/مايو/2020 - 12:37 ص
البرازيل تسجل أكثر
البرازيل تسجل أكثر من 15 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا
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قسم الخارجي
سجلت البرازيل زيادة كبيرة في عدد إصابات فيروس كورونا "كوفيد-19"، بواقع  15305 حالة إصابة جديدة خلال 24 ساعة.

كما أعلنت البرازيل تسجيل 824 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الوفيات جراء كورونا في البرازيل إلى أكثر من 14 ألفا.

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يأتي ذلك عقب استفالة وزير الصحة البرازيلي نيلسون تيتش، من منصبه عقب فشله في السيطرة على تفشي فيروس كورونا في البرازيل.

وتولى الوزير البرازيلي المستقيل المنصب منذ شهر تقريبا، بعد تفشي المرض بسرعة كبيرة في البلاد وتحولها إلى بؤرة للوباء، حيث تحتل المركز السادس في عدد الإصابات.

وتسود حالة من الانقسام في البرازيل حول تعامل الحكومة مع فيروس كورونا، وسط غضب وانتقادات شديدة للرئيس نفسه جايير بولسونارو الذي يعارض بشدة إجراءات الحجر المفروضة.

في وقت سابق، أكدت وكالة الصحافة الفرنسية "فرانس برس" تجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا حول العالم حاجز الـ4.5 مليون إصابة.
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