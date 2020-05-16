فاروق جعفر يهاجم اتحاد الكرة: خصم نقاط مباراة الأهلي من الزمالك غير قانوني.. فيديو

انتقد فاروق جعفر مدرب الزمالك الأسبق، قرارات اتحاد الكرة من ضمنها خصم 3 نقاط من رصيد القلعة البيضاء بسبب عدم حضور مباراته أمام الأهلي في الدوري.





وكان الزمالك قد تغيب عن حضور مباراته أمام الأهلي ضمن منافسات الدوري هذا الموسم بداعي سوء الأحوال الجوية.









وقال فاروق جعفر في تصريحات تلفزيونية عبر قناة الزمالك : "اللجنة الخماسية أصدر قرار غير قانوني بتأجيل موعد انطلاق المباراة لمدة ساعة، رغم الظروف الصعبة في هذا اليوم".





وأكمل: "أنت قررت خصم الثلاث نقاط (يقصد اللجنة الخماسية)، فعلى أي أساس تم خصم نقاط المباراة، كان لابد من إجراء تحقيق".





وتابع: "ومدام لم يتم إجراء تحقيق فليس من حق اتحاد الكرة خصم نقاط المباراة، فعلى أي أساس صُدر القرار".





وأوضح: "كيف للجنة الخماسية برغم من عملها بشكل مؤقت أن تقيل رؤساء اللجان داخل اتحاد الكرة؟، ولا تحضر وجه جديد لإدارة لجنة المسابقات وهى تحتاج للخبرات بجانب الموهبة".





واختتم: "كان هناك استعجال في تعيين أعضاء اللجنة الخماسية من قبل وزارة الرياضة والمسؤولين، وأنا أتحدث من أجل مصلحة الدولة".



