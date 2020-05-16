اطمئن.. سيارتك ستقطع مسافة كبيرة بعد إضاءة لمبة الوقود

من المواقف الكثيرة التي نتعرض لها أثناء القيادة إضاءة لمبة البنزين، عند حدوث ذلك نصاب بالخوف خشية من أن يفصل المحرك ولا تدري ماذا تفعل في هذا السياق نطرح عليكم المسافة التي تستطيع السيارة قطعها بعد إضاءة لمبة مؤشر البنزين لنطمأنك كم كيلو متر ستسير بك.
المسافة التي تستطيع كل سيارة أن تقطعها بعد إضاءة لمبة البنزين تختلف من سيارة إلى أخرى ومن موديل إلى آخر لأنه كلما زادت سعة تانك البنزين زاد الاحتياطي معه وكلما قلت سعة تانك البنزين قلت كمية المخزون الاحتياطي و لتزيد المسافة المقطوعة بعد اضائة لمبة الوقود قم بتخفيف السرعة لانه كلما زادت سرعتك زاد استهلاك البنزين و زاد الهدر .
السيارات الحديثة توفر عليك هذه الحيرة لأنها تظهر لك علي الشاشة المسافة التي تستطيع قطعها بالبنزين المتبقي في التانك ولكن في المتوسط تستطيع سيارتك قطع مسافة 50 كم بعد إضاءة لمبة البنزين وهذه المسافة كافية لتوصيلك أقرب محطة لتزويد سيارتك بالوقود .
بالطبع تختلف هذه المسافة ليس فقط من سيارة لأخري بل تخضع هذه المسافة لظروف التشغيل فمثلا الطريق المفتوح يستهلك بنزين اقل لذلك المسافة المقطوعة قد تصل الي 70 كم علي العكس أن كنت تقود في ازدحام فلن تصمد السيارة كثيرا ويجب عليك غلق التكييف وتخفيف سرعتك.