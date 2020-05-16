اطمئن.. سيارتك ستقطع مسافة كبيرة بعد إضاءة لمبة الوقود

القيادة إضاءة لمبة البنزين، عند حدوث ذلك نصاب بالخوف خشية من أن يفصل المحرك ولا تدري ماذا تفعل في هذا السياق نطرح عليكم المسافة التي تستطيع السيارة قطعها بعد إضاءة لمبة مؤشر

من المواقف الكثيرة التي نتعرض لها

السيارات الحديثة توفر عليك هذه الحيرة لأنها تظهر لك علي الشاشة المسافة التي تستطيع قطعها بالبنزين المتبقي في التانك ولكن في المتوسط تستطيع سيارتك قطع مسافة 50 كم بعد إضاءة لمبة البنزين وهذه المسافة كافية لتوصيلك أقرب محطة لتزويد سيارتك بالوقود .





