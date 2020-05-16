علاج نفسي عبر الإنترنت.. مسؤول المبادرة يوضح تفاصيلها

قال محمد علاء المدير الإداري لمبادرة شيزلونج، إن مبادرة شيزلونج هدفها الأساسي، القضاء على فكرة أن المرض النفسي يعد من الأمور التي تسيء للشخص، وفكرة الخوف من الذهاب لطبيب نفسي.





وأضاف محمد علاج، خلال حواره لبرنامج صباح الخير يا مصر المذاع على القناة الأولى ، أن السينما والدراما أثروا بشكل كبير في تكوين فكرة أن المريض النفسي مريض عقلي ومجنون.





وأشار "علاء"، إلى أن مبادرة شيزلونج طريقة آمنة، يتواصل بها المريض عن طريق الإنترنت بالطبيب دون الحاجة لإدخال بياناته الحقيقة.





وأوضح أن المبادرة تماشت بشكل كبير مع إجراءات الدولة الاحترازية في ظل أزمة كورونا ، وعدم قدرة الدكاترة علة البقاء في العيادات فترات الحظر.





وتابع: أن أزمة كورونا الحالية زادت من الضغط النفسي على الكثيرين، وبالتالي هناك عدد كبير يحتاج إلى الدعم النفسي.