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عبد الرشيد غانم: الهند الأولى عالميا في إنتاج الألبان.. فيديو

السبت 16/مايو/2020 - 12:04 م
الدكتور عبد الرشيد
الدكتور عبد الرشيد غانم منسق مشروع مكون الألبان
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نورهان رأفت
قال الدكتور عبد الرشيد غانم منسق مشروع مكون الألبان،إن الهند هي الدولة عالميا في إنتاج الألبان، حيث تشارك بحوالي 18% من الإنتاج الكلي العالمي.

وأضاف الدكتور عبد الرشيد غانم خلال حواره علي القناة الأولى، أن إجمالي الإنتاج العالمي من الألبان 852 مليون طن ، تساهم الهند في إنتاج نسبة كبيرة منها .

وأشار غانم إلي أن الجوهر في إنتاج الألبان لا يكمن في عدد الحيوانات، ولكن قدرتها علي الإنتاج، حيث تعتمد الهند علي الحيوانات الصغيرة.

وأوضح غانم أن المزارع النظامية في مصر ، لاتشكل سوى 10% من إجمالي إنتاج مصر الكلي.

وتابع: أن هناك أكتر من قطاع لإنتاج الألبان في مصر، وهم قطاعات التربية الفردية، والقطاع المتوسط والقطاع النظامي.
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