عبد الرشيد غانم: الهند الأولى عالميا في إنتاج الألبان.. فيديو

قال الدكتور عبد الرشيد غانم منسق مشروع مكون الألبان،إن الهند هي الدولة عالميا في إنتاج الألبان ، حيث تشارك بحوالي 18% من الإنتاج الكلي العالمي.





وأضاف الدكتور عبد الرشيد غانم خلال حواره علي القناة الأولى، أن إجمالي الإنتاج العالمي من الألبان 852 مليون طن ، تساهم الهند في إنتاج نسبة كبيرة منها .





وأشار غانم إلي أن الجوهر في إنتاج الألبان لا يكمن في عدد الحيوانات، ولكن قدرتها علي الإنتاج، حيث تعتمد الهند علي الحيوانات الصغيرة.





وأوضح غانم أن المزارع النظامية في مصر ، لاتشكل سوى 10% من إجمالي إنتاج مصر الكلي.





وتابع: أن هناك أكتر من قطاع لإنتاج الألبان في مصر، وهم قطاعات التربية الفردية، والقطاع المتوسط والقطاع النظامي.