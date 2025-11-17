منال خليفة: اتفاق الرافال خطوة تاريخية تؤسس لشراكة استراتيجية طويلة بين فرنسا وأوكرانيا

قالت الدكتورة منال خليفة، عضو حزب النهضة الفرنسي، إن الاتفاق الذي وقّعه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون في باريس تاريخي زيمهّد لحصول أوكرانيا مستقبلاً على مقاتلات فرنسية من طراز «رافال».

وأوضحت الدكتورة منال خليفة، عضو حزب النهضة الفرنسي، في تصريحات مع الإعلاميين أحمد بصيلة ومنى شكر عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن فرنسا كانت منذ اللحظة الأولى للحرب الروسية - الأوكرانية داعمة لأوكرانيا، وأن إعلان النوايا الجديد يمنح كييف فرصة نادرة للحصول على قوة جوية متقدمة.

وأكدت الدكتورة منال خليفة، عضو حزب النهضة الفرنسي، أن هذا الاتفاق لا يقتصر على التسليح فقط، بل يؤسس لشراكة استراتيجية طويلة تمتد لـ10سنوات، وسيكون نقطة تحول في مسار المفاوضات المستقبلية.

وأوضحت، أن الرئيس ماكرون شدد على أن الهدف ليس التصعيد بل تأمين نظام حماية لأوكرانيا ودعم الوصول إلى حل سلام يضمن منع أي اعتداء مستقبلي.

وذكرت، أن الاتفاق يمنح أوكرانيا فرصة لاستعادة جزء من ميزان القوى، لافتة إلى أن روسيا تطالب اليوم بهدنة للحفاظ على مكاسبها، بينما تسعى أوكرانيا إلى استعادة أراضيها وتحقيق الأمن.

وقالت إن المشروع الدفاعي الجديد يعزز قدرة كييف على التفاوض في المرحلة المقبلة، حتى وإن كان من المبكر الحديث عن نصر لأوكرانيا، مشيرة إلى أن الشراكة الدفاعية الجديدة قد تقلل فجوة القوة بين الطرفين قبل أي مفاوضات قادمة.