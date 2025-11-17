السكرتير العام المساعد لبني سويف يتابع الموقف التنفيذي لمشروع تطوير مسجد السيدة حورية

في ضوء تكليفات الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، عقد اللواء أحمد جمال الدين السكرتير العام المساعد اجتماعًا لمتابعة مستجدات الموقف التنفيذي لأعمال رفع كفاءة وتطوير وتوسعة مسجد السيدة حورية بمدينة بني سويف، في إطار جهود المحافظة وخطة الوزارة لرفع كفاءة دور العبادة لاسيما المساجد التاريخية .



حضر الاجتماع : الدكتور عاصم القبيصي وكيل وزارة الأوقاف،المهندس رامي رجب مدير التخطيط العمراني، المستشار محمد خلاف رئيس مجلس إدارة المسجد ،وحسين براني ممثل مؤسسة "مساجد"، وممثلين عن إدارات الشؤون المالية والقانونية والتخطيط العمراني بديوان عام المحافظة.

وخلال الاجتماع، تم استعراض ما تم إنجازه من أعمال التطوير، والتي تشمل الترميم الإنشائي والإجراءات الإدارية والقانونية لتوسعة منطقة الخدمات الملحقة والمرافق، وذلك بما يتناسب مع الطابع التاريخي والمعماري للمسجد،فضلاً عن تذليل المعوقات التي قد تواجه سير العمل "خاصة فيما يتعلق بإمكانية إضافة مساحة متاخمة لتوسعة المسجد" ، لضمان الانتهاء من المشروع بحسب الجدول الزمني المُحدد

جدير بالذكر أن مسجد السيدة حورية، يعد أحد أقدم المساجد الموجودة بالمحافظة ، أنشأه محمد إسلام بك وأتمه من بعده ولده عثمان عام 1233هـ كما هو منقوش أعلى كتلة المدخل بالواجهة الرئيسية للمسجد. وهو مكان ذو طابع ديني وثقافي عميق في نفوس أبناء المحافظة وزوراها من مختلف أنحاء مصر، ويعتبر من المعالم البارزة التي تسعى المحافظة للحفاظ عليها وتطويرها خاصة وأنه يمثل وجهة دينية وسياحية مرموقة، حيث يتميز بالتصميم المعماري والثراء الزخرفي، إذ لا يعد مسجداً فقط وإنما مجموعة ضريحية للسيدة حورية بالإضافة إلى تركيبتين خشبيتين لأتباع السيدة حورية وهما الشيخ يوسف والشيخ سعد.