اخر تطورات قضية المخدرات الكبرى لـ سارة خليفة

جنايات القاهرة تؤجل قضية سارة خليفة المتهمة بتصنيع والاتجار بالمواد المخدرة وتستمع لشهادات جديدة في جلسة 18 نوفمبر

أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس محاكمة المنتجة سارة خليفة 27 متهما آخرين في القضية المعروفة اعلاميا باسم المخدرات الكبرى وذلك حتى جلسة الثامن عشر من نوفمبر الجاري لاستكمال سماع شهود الإثبات واستعراض باقي الأدلة الفنية المقدمة من جهات التحقيق.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة عن تفاصيل موسعة لدور المتهمة الرئيسية سارة خليفة حيث توصلت التحقيقات إلى أنها كانت تتولى توفير الاموال اللازمة للتشكيل العصابي وادارة اجتماعات تنسيقية مع المتهمين الاول والثاني خارج البلاد بهدف ترتيب عملية استيراد المواد الخام المستخدمة في تصنيع المواد المخدرة.

كما اثبتت التحقيقات ان المتهم السابع محمد خليفة يعد من العناصر المسؤولة عن تنفيذ عمليات التصنيع وفقا للطرق التي وضعها المتهمون من الاول حتى الثالث.

وتابعت التحقيقات ان المتهم محمد خليفة بمعاونة المتهمين الخامس والسادس كان مكلفا باجراء اختبارات على المواد بعد تصنيعها من خلال تقديمها لبعض المتعاطين لقياس مدى تأثيرها اضافة إلى عمليات التعبئة والتخزين داخل وحدة سكنية استأجرها خصيصا لهذا الغرض.

كما بينت التحقيقات وجود علاقة ارتباط بين المتهمة سارة خليفة واحد عناصر التشكيل حيث اقرت خلال استجوابها انها تعرفت عليه داخل عيادة التجميل التابعة لها ثم نشأت بينهما علاقة عاطفية استمرت عدة اشهر قبل ان تلاحظ تغير سلوكه ومحاولته السيطرة عليها مما دفعها للابتعاد عنه إلا انه واصل ملاحقتها عقب ارتباطها رسميا بشخص آخر.

وأسفر فحص هاتف المتهمة عن العثور على مقاطع مصورة داخل تطبيق خاص بحفظ الوسائط تضمنت مشاهد اعتداء على شخص داخل منزلها واقرت المتهمة ان التسجيلات تمت داخل غرفة نومها وان الصوت النسائي الظاهر في احد المقاطع يعود لها.

واضافت ان الشخص الظاهر يعمل لديها كسائق سابقا وان خلافات مادية نشبت بينه وبين آخرين ادت إلى وقوع مشادات داخل منزلها عقب دخوله الشقة بدون علمها مستغلا حيازته مفتاحا احتياطيا أثناء سفرها.

وخلال الجلسة الماضية انضم عدد كبير من المحامين إلى هيئة الدفاع عن سارة خليفة معلنين تطوعهم للدفاع عنها وهو ما اثبتته المحكمة في محضر الجلسة.

وطلبت المتهمة الكلمة فسمح لها رئيس الدائرة بالخروج من القفص وخلال تقدمها خلعت كمامتها وحاولت اخفاء جزء من وجهها بطرف حجابها ثم قالت بصوت واضح أمام المحكمة سارة خليفة مش بتاعة مخدرات سارة خليفة تعرف ربنا مؤكدة براءتها من جميع الاتهامات المنسوبة إليها.

ووجه دفاع المتهمة عدة اسئلة إلى شاهد الاثبات الاول ومجري محضر التحريات حول حجم المراقبات الامنية التي خضعت لها المتهمة قبل ضبطها وعن عدد اللقاءات التي تمت مراقبتها بينها وبين المتهمين الاخرين إلا ان الشاهد تمسك بأقواله السابقة امام النيابة العامة.

وشهدت الجلسة ظهورا مختلفا للمتهمة حيث ظهرت أكثر تماسكا مقارنة بالجلسات الماضية وأكدت للمحكمة أن اسمها جرى استغلاله لتضخيم القضية وأنها لا علاقة لها باعمال الاتجار او التصنيع.

وأوضحت تحقيقات النيابة العامة أن المتهمين شكلوا تنظيما اجراميا متخصصا في تصنيع المواد المخدرة المخلقة والاتجار بها عبر استيراد المواد الخام من الخارج وتقسيم الادوار بين اعضائه ما بين الجلب والتصنيع والتوزيع كما اتخذوا من عقار سكني مقرا لتخزين المواد المخدرة ومستلزمات تصنيعها والتي بلغ اجمالي المضبوطات منها نحو سبعمائة وخمسين كيلوغراما.

واستند قرار الاحالة إلى اقوال عشرين شاهدا وادلة فنية ورقمية تضمنت محادثات وصورا ومقاطع مرئية اثبتت النشاط الاجرامي محل الاتهام.