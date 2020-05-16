مشروع مكون الألبان: المزارع النظامية لا تشكل إلا 10 % من الإنتاج الكلي

قال الدكتور عبد الرشيد غانم، منسق مشروع مكون الألبان: إن المشروع له أكثر من بعد، منه البعد الأمني و البعد الأقتصادي والأمن الغذائي، والذي يصب في النهاية لصالح المواطن وصالح مصر.





وأضاف الدكتور عبد الرشيد غانم، خلال حواره للقناة الأولى، أن مراكز الألبان هدفها تجميع الألبان ، وهناك أكثر من قطاع لأنتاج الألبان علي مستوى مصر ، منها القطاع الصغير علي مستوى التربية الفردية، والقطاع المتوسط مزارع صغيرة، والقطاع النظامي فائق الجودة وهي المزارع النظامية.





وأشار غانم إلى أن المزارع النظامية تسير نحو النسق العالمي في الإنتاج وفي المعايير العالمية.





وأوضح أن المزارع النظامية لا تشكل إلا 10 % من الإنتاج الكلي .





وتابع: أن دولة الهند هي الأولى على مستوي العالم في إنتاج الألبان، وتساهم بنحو 18% من الإنتاج العالمي .