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محمد حمادة: الحكومة المصرية بذلت جهودا غير مسبوقة لإعادة العالقين بالخارج.. فيديو

السبت 16/مايو/2020 - 10:38 ص
نائب مدير تحرير الأهرام
نائب مدير تحرير الأهرام
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شيرين عادل
قال محمد حمادة ،   نائب مدير تحرير جريدة الأهرام، إن الحكومة المصرية بذلت جهود غير مسبوقة لإعادة المصريين العالقين بالخارج والذى يقدر عددهم ب الآلاف، وذلك فى إطار تكليف الرئيس عبد الفتاح السيسى بإعادة المواطنين المصريين فى الخارج .

وأضاف نائب مدير تحريرالأهرام، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية اكسترا نيوز ،  أن الرحلات الجوية التى أرسلتها الدولة المصرية لإعادة المصريين بالخارج   بتنفيذ كافة الأجراءات الإحترازية تؤكد على حرص الحكومة  على أبنائها بالخارج . 

وأشار إلى أن  مصر حريصة دائمأ على حماية أبنائها فى الداخل والخارج ،  لافتأ لإتخاذ وزارتى الهجرة ، الصحة  والطيران المدنى سواء لمتابعة الحالات القادمة إلى مصر عن طريق مسح العينات ، مراكز العزل والمدن الجامعية وغيرها من الإجراءات الإحترازية . 

وقال إن  وزارة الهجرة أكدت أن جميع العالقين تتعامل معاهم سواسية دون تمييز لفرد عن آخر من أبناء مصر العالقين بالخارج .

وتابع    نائب مدير تحريرالأهرام   أن عدد العالقين بالخارج  الذين إعادتهم الدولة المصرية لأرض الوطن كان كبيرأ والذى شهد تنسيق كامل  بين جميع الجهات المعنية  بين وزارتى الصحة ، الهجرة ، التعليم العالى وغيرها من الوزارات . 
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