محمد حمادة: الحكومة المصرية بذلت جهودا غير مسبوقة لإعادة العالقين بالخارج.. فيديو

قال محمد حمادة ، نائب مدير تحرير جريدة الأهرام، إن الحكومة المصرية بذلت جهود غير مسبوقة لإعادة المصريين العالقين بالخارج والذى يقدر عددهم ب الآلاف، وذلك فى إطار تكليف الرئيس عبد الفتاح السيسى بإعادة المواطنين المصريين فى الخارج .





وأضاف نائب مدير تحريرالأهرام ، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية اكسترا نيوز ، أن الرحلات الجوية التى أرسلتها الدولة المصرية لإعادة المصريين بالخارج بتنفيذ كافة الأجراءات الإحترازية تؤكد على حرص الحكومة على أبنائها بالخارج .





وأشار إلى أن مصر حريصة دائمأ على حماية أبنائها فى الداخل والخارج ، لافتأ لإتخاذ وزارتى الهجرة ، الصحة والطيران المدنى سواء لمتابعة الحالات القادمة إلى مصر عن طريق مسح العينات ، مراكز العزل والمدن الجامعية وغيرها من الإجراءات الإحترازية .





وقال إن وزارة الهجرة أكدت أن جميع العالقين تتعامل معاهم سواسية دون تمييز لفرد عن آخر من أبناء مصر العالقين بالخارج .





وتابع نائب مدير تحريرالأهرام أن عدد العالقين بالخارج الذين إعادتهم الدولة المصرية لأرض الوطن كان كبيرأ والذى شهد تنسيق كامل بين جميع الجهات المعنية بين وزارتى الصحة ، الهجرة ، التعليم العالى وغيرها من الوزارات .