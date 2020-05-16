تزايد المخاوف من ظهور موجة ثانية لـ فيروس كورونا في ووهان

يخشى سكان مدينة ووهان الصينية من تشفي فيروس كورونا بشكل أكبر بين السكان، بعد بدء السلطات الحكومية في الصين إجراء فحوصات جماعية لـ فيروس كورونا، لاكتشاف المصابين.





ورغم تجاوز المدينة إلى حد كبير مرحلة الخطر، والسيطرة على تفشي الوباء بشكل جيد بعد إغلاق صارم استمر لأكثر من شهرين، يشعر سكان ووهان البالغ عددهم 11 مليون شخص بالقلق من خطورة الازدحام وتجمع الحشود الكبيرة أمام مراكز الاختبارات والعيادات، وفقا لصحيفة "نيويورك بوست".





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وقال أحد سكان مدينة ووهان إن بعض الناس أعربوا عن قلقهم على وسائل التواصل الاجتماعي من أن تؤدي الاختبارات الجماعية التي تطلب من الناس التواجد في حشود أمام المختبرات والمعامل إلى ظهور إصابات وانتقال العدوى.





وظهرت مخاوف جديدة لدى السلطات ومطالبات بإجراء اختبارات على كامل سكان المدينة، بعد اكتشاف عدد قليل من الحالات الجديدة نهاية الأسبوع الماضي، بعد مرور أكثر من شهر على عدم تسجيل المدينة أي إصابات.



