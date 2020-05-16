الصين تحذر من هجمات ترامب ضدها وتأثيرها على مستقبل العالم في مواجهة كورونا

حذرت الصين من الهجمات التي يشنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وغيره من القادة الأمريكيين ضدها كونها تقلل أو حتى تدمر التعاون الثنائي بشكل كبير، ما يهدد كلا الاقتصادين ويعيق الجهود المشتركة لمكافحة الأوبئة في المستقبل.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو ليجيان، معلقا على تحذير ترامب، إن التعاون بين الصين والولايات المتحدة أفضل حالا لإنهاء وباء كورونا من أجل إنعاش اقتصادات كل منهما.
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وهدد الرئيس الأمريكي بأن الولايات المتحدة يمكن أن تقطع العلاقات الدبلوماسية مع الصين بشكل كامل بشأن أزمة كوفيد 19 الحالية.
وفي وقت سابق من الأسبوع الجاري، قدم المشرعون الأمريكيون مشروع قانون لمعاقبة بكين إذا فشلت في تقديم بيان كامل عن تفشي المرض، حيث فتح مكتب التحقيقات الفيدرالي تحقيقًا في الصين يُزعم أنه أطلق هجمات إلكترونية لتعطيل أبحاث فيروس كورونا الأمريكية.
وقال تشاو، الخميس، إن الصين رائدة في البحث عن خيارات علاج COVID-19 ولديها أسباب أكثر للقلق بشأن سرقة المعلومات.
وقالت بكين مرارًا وتكرارًا إنها نشرت معلومات عن تفشي المرض في الوقت المناسب.
وحذر مايكل كلاري، وهو أستاذ فخري في دراسات السلام والأمن العالمي في كلية هامبشاير وزميل زائر كبير في جمعية الحد من التسلح ، من أن تقديم الصين كبش فداء يمكن أن يدمر آفاق الانتعاش الاقتصادي الناجح من جائحة COVID-19.
وقال "في هذه اللحظة التي يعاني فيها العالم بأسره من عواقب الفيروس كورونا، من الضروري أن تتعاون جميع البلدان في التغلب على آثاره ومنع الأوبئة في المستقبل".
وحذر كلاري من أن العواقب الاقتصادية لوباء COVID-19 قاسية بشكل خاص، منوها بأنه يمكن التغلب عليها بشكل أفضل من خلال جهود الانتعاش المنسقة من جانب القوى الاقتصادية الكبرى، وخاصة الولايات المتحدة والصين واليابان والاتحاد الأوروبي.
وقال "لهذه الأسباب، أشجبت الجهود التي تبذلها إدارة ترامب لاستغلال المخاوف العامة من الوباء لتشويه صورة الصين وفرض عقوبات جديدة، ما يعوق جهود التعاون للتغلب على الضرر الاقتصادي الذي يفرضه الوباء".
وأضاف "هذا لا يمكن أن يؤدي إلا إلى إطالة الضرر وإعاقة التعاون في منع الأوبئة في المستقبل، وهو ما يجب أن نفترض أنه من المحتمل أن يحدث".