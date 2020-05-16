الصين تحذر من هجمات ترامب ضدها وتأثيرها على مستقبل العالم في مواجهة كورونا

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وغيره من القادة الأمريكيين ضدها كونها تقلل أو حتى تدمر التعاون الثنائي بشكل كبير، ما يهدد كلا الاقتصادين ويعيق الجهود المشتركة لمكافحة الأوبئة في المستقبل. حذرت الصين من الهجمات التي يشنهاوغيره من القادة الأمريكيين ضدها كونها تقلل أو حتى تدمر التعاون الثنائي بشكل كبير، ما يهدد كلا الاقتصادين ويعيق الجهود المشتركة لمكافحة الأوبئة في المستقبل.





الصين والولايات المتحدة أفضل حالا لإنهاء وباء كورونا من أجل إنعاش اقتصادات كل منهما. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو ليجيان، معلقا على تحذير ترامب، إن التعاون بينأفضل حالا لإنهاءمن أجل إنعاش اقتصادات كل منهما.





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وهدد الرئيس الأمريكي بأن الولايات المتحدة يمكن أن تقطع العلاقات الدبلوماسية مع الصين بشكل كامل بشأن أزمة كوفيد 19 الحالية.





وفي وقت سابق من الأسبوع الجاري، قدم المشرعون الأمريكيون مشروع قانون لمعاقبة بكين إذا فشلت في تقديم بيان كامل عن تفشي المرض، حيث فتح مكتب التحقيقات الفيدرالي تحقيقًا في الصين يُزعم أنه أطلق هجمات إلكترونية لتعطيل أبحاث فيروس كورونا الأمريكية.





وقال تشاو، الخميس، إن الصين رائدة في البحث عن خيارات علاج COVID-19 ولديها أسباب أكثر للقلق بشأن سرقة المعلومات.





وقالت بكين مرارًا وتكرارًا إنها نشرت معلومات عن تفشي المرض في الوقت المناسب.





وحذر مايكل كلاري، وهو أستاذ فخري في دراسات السلام والأمن العالمي في كلية هامبشاير وزميل زائر كبير في جمعية الحد من التسلح ، من أن تقديم الصين كبش فداء يمكن أن يدمر آفاق الانتعاش الاقتصادي الناجح من جائحة COVID-19.





وقال "في هذه اللحظة التي يعاني فيها العالم بأسره من عواقب الفيروس كورونا، من الضروري أن تتعاون جميع البلدان في التغلب على آثاره ومنع الأوبئة في المستقبل".



