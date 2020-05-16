فستان لافت.. مايا دياب تتألق بإطلالة ساحرة على إنستجرام.. شاهد

نشرت الفنانة مايا دياب، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصى على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام " بإطلالة ساحرة.
وأطلت بها مايا دياب، بفستان بسيط باللون البينك، بدون أكمام ليبرز عن جمالها ورشاقتها، وأنتعلت حذاء أنيقا بكعب عالى يتناسب مع إطلالتها الجذابة.
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ومن الناحية الجمالية، وضعت مايا دياب ماكياج للعيون باللون البنى الذى يتناسب مع لون بشرتها، ووضعت أحمر للشفاه باللون البيج اللامع .
وأختارت تسريحة الشعر الويفى لشعرها الذهبى الطويل لتبرز جمال أنوثتها.
وعلقت على الصورة " أنا صرت جاهزة لأحلى غدا بالمطبخ"