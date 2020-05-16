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مرأة

فستان لافت.. مايا دياب تتألق بإطلالة ساحرة على إنستجرام.. شاهد

السبت 16/مايو/2020 - 08:42 م
مايا دياب
مايا دياب
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نهى هجرس
نشرت الفنانة مايا دياب، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصى على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام " بإطلالة ساحرة.

وأطلت بها مايا دياب، بفستان بسيط باللون البينك، بدون أكمام ليبرز عن جمالها ورشاقتها، وأنتعلت حذاء أنيقا بكعب عالى يتناسب مع إطلالتها الجذابة.


ومن الناحية الجمالية، وضعت مايا دياب ماكياج للعيون باللون البنى الذى يتناسب مع لون بشرتها، ووضعت أحمر للشفاه باللون البيج اللامع .

وأختارت تسريحة الشعر الويفى لشعرها الذهبى الطويل لتبرز جمال أنوثتها.

وعلقت على الصورة " أنا صرت جاهزة لأحلى غدا بالمطبخ"
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