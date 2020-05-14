مايا دياب تحيي حفلا أونلاين لجمهورها

أحيت الفنانة مايا دياب ، حفلا غنائيا على موقع "يوتيوب"، في محاولة مها لتسلية جمهورها في ظل الأوقات التي يمر بها العالم.





وكانت شقيقة مايا دياب ، قد تعرضت لحادث سيارة مؤخرًا تسبب في دخولها المستشفي وكسر ذراعها وقدميها.





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وقالت مايا دياب من خلال مداخلة هاتفية في برنامج " the insider" : الحمد الله اختي صارت أحسن عملت حادث سيارة كبير وهي بتتحسن.





حلت "مايا دياب" ضيفًا على النجم أحمد السقا في برنامج "اغلب السقا" ، وفي أولى فقرات البرنامج مسابقة «المرجيحة» استطاع السقا الفوز على "مايا دياب" بفارق هدف. كما



وبعد أن تمكن "أحمد السقا" من الفوز علي "مايا دياب" في أولى الفقرات، بادرت "مايا دياب" بالخروج ومغادرة الحلقة غضبا من فوزه.









