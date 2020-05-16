الكاف يحسم الموقف النهائي من مشاركة الزمالك في كأس العالم للأندية

كانت تقارير تونسية قد أكدت مشاركة أندية الترجي التونسي والوداد المغربي الزمالك في نهائيات كأس العالم للأندية التي ستستضيفها الصين سنة 2021، التي تم تداولها في دول شمال إفريقيا على نطاق واسع.



