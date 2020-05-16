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رياضة

الكاف يحسم الموقف النهائي من مشاركة الزمالك في كأس العالم للأندية

السبت 16/مايو/2020 - 09:19 م
صدى البلد
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أحمد هاني
كشف سامسون أدامو مدير المسابقات داخل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "الكاف" حقيقة ما تم تداوله في الإعلام التونسي بشأن مشاركة الزمالك وفرق القارة السمراء في كأس العالم للأندية.

وقال أدامو لموقع "فوت أفريك": "لم نتحدث عن تأهل الزمالك ولا غيره لنهائيات كأس العالم للأندية".

وأضاف: "دوري أبطال إفريقيا سينتهي في مايو من عام 2021، وذلك قبل شهرين من مونديال الأندية بالصين، لذلك لن يكون كاف مضطرا وقتها لاختيار فرق بعينها".

كانت تقارير تونسية قد أكدت مشاركة أندية الترجي التونسي والوداد المغربي الزمالك في نهائيات كأس العالم للأندية التي ستستضيفها الصين سنة 2021، التي تم تداولها في دول شمال إفريقيا على نطاق واسع.

وفي سياق اخر، كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك عن قرار مجلس إدارة النادى  بتولي المستشار أحمد جلال إبراهيم نائب رئيس النادي الأبيض رئاسة اللجنة المكلفة بإعداد ملف لتقديمه إلى المحكمة الرياضية الدولية “كاس” للمطالبة بالحصول على لقب نادي القرن الإفريقي الذي كان تم منحه للغريم التقليدي الأهلي قبل سنوات طويلة. 
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