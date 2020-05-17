اَبل تفتح نصف متاجرها في إيطاليا الثلاثاء المقبل

أكدت شركة اَبل Apple الأمريكية اليوم إعادة إفتتاح نصف متاجرها فى إيطاليا اعتبارًا من الثلاثاء المقبل الموافق 19 مايو، بعدما أجلت الشركة إعادة فتح المتاجر أكثر من مرة.









وبحسب جريدة La Repubblica الإيطالية الشهيرة، سيتم إعادة إفتتاح متاجر آبل فى فلورنسا وشرق روما وصقلية، أما باقي المتاجر في ليون وميلان سيظلوا مغلقين.









وكشفت الصحيفة أن آبل أقرت مواعيد عمل جديدة مع التزام موظفيها بالإجراءات الصحية الجديد لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد COVID-19.









بعدما قالت الشركة الأمريكية فى بيانها:" نرحب بزوار متاجرنا فى إيطالية ابتدءًا من الثلاثاء المقبل.. سنقدم لكم الخدمة والمساعدة التى تحتاجونها".







