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حوادث

النقض تعلن إجراءاتها الوقائية قبل بدء العمل بالمحكمة

الأحد 17/مايو/2020 - 03:07 م
رئيس محكمة النقض
رئيس محكمة النقض
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محمد عبدالله
قررت محكمة النقض برئاسة المستشار عبد الله عصر، رئيس مجلس القضاء الأعلى، اتخاذ عدد من الإجراءات الوقائية والاحترازية قبل وأثناء بداية العمل بالمحكمة عقب إجازة عيد الفطر المبارك.




وصرح المستشار محمد رضا، نائب رئيس محكمة النقض والمستشار الإعلامي لرئيس مجلس القضاء الأعلى، بأن تلك الإجراءات تتمثل في تعقيم المبنى وقاعات الجلسات بالتنسيق مع وزارة الصحة والقوات المسلحة وإدارة أبنية المحاكم بوزارة العدل على أن يكون بصفة دورية.


وأضاف أنه سيتم طلب الأجهزة المتخصصة من وزارة الصحة للكشف عن المرض عند دخول المترددين والعاملين على المبنى مع التشديد على ارتداء الكمامات للجميع، ومراعاة التباعد الاجتماعي في قاعات الجلسات لمنع انتقال العدوى، والاستمرار في تطبيق ضوابط الحضور والغياب لموظفي المحكمة طبقا لقرارات دولة رئيس مجلس الوزراء في هذا الشأن.


وأوضح أنه سيتم استخدام التكنولوجيا الحديثة والرقمية عن طريق مركز المعلومات بالمحكمة للاستعلام والتواصل مع أصحاب الشأن دون حضورهم للحفاظ على عدم كثافة الأعداد بالمحكمة طبقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السیسی.
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