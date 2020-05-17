للتحول إلى اللامركزية.. خطة إعادة هيكلة التنمية المحلية والمحافظات في مرحلة المراجعة





وقال في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، ان الوزارة تسعى الى تحقيق التكامل والتناغم في الهياكل التنظيمية المقترحة، و أن يتضمن الهيكل التنظيمي الجديد وضع وصف وظيفي مفصل لجميع الوظائف وبطاقات وصف حديثة ومؤشرات قياس للأداء.





واشار الى أهمية عنصر التدريب والتأهيل ورفع قدرات وخبرات الكوادر البشرية للعاملين بالمحليات سواء في الديوان العام للوزارة أو المحافظات.





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ونوه الى أهداف التطوير المؤسسي للمحافظات سواء بتطوير الهياكل التنظمية أو بطاقات الوصف الوظيفي - والتي تحتوى على الشروط الواجب توافرها في من يشغل الوظيفة وواجباته والمسؤوليات التي ينبغي القيام بها، أو كذا برامج بناء القدرات المستهدف لهؤلاء الموظفين وذلك حتى تتمكن المحافظات من تحقيق مستهدفات التنمية الشاملة بها.



وأكد أن الوزارة تسعى لإيجاد هياكل تنظيمية تتلاءم مع الوظائف المطلوبة من الإدارة المحلية خلال الفترة الحالية في ظل التحول إلى اللامركزية ودعم دورها في تحقيق التنمية الاقتصادية والتشغيل، ودعم الدور التخطيطي للمحافظات وتحسين تقديم الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأوضح انها تعمل على التوزيع العادل للملفات والمهام للقيادات التنفيذية بالمحافظة في الهياكل الجديدة والاهتمام ببناء القدرات لتنفيذ المهام المكلف بها على أفضل صورة ممكنة بما يحقق رضا المواطنين.