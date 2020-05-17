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تعليم

بهتافات تحيا مصر .. العائدون من الخارج يصلون جامعة القاهرة.. شاهد

الأحد 17/مايو/2020 - 08:10 م
رئيس جامعة القاهرة
رئيس جامعة القاهرة يستقبل العائدين من الخارج
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عبد الله علي


حالة من الفرح عبر عنها العائدون من الكويت فور وصولهم المدينة الجامعية لجامعة القاهرة، حيث رفعوا علم مصر ورددوا هتاف تحيا مصر، وقد وصلت إلى مدينة طلاب جامعة القاهرة بالجيزة، مساء أمس السبت، الأفواج الـ 14 و 15 و 16 من المصريين العائدين من الخارج، لقضاء فترة الحجر الصحي الاحتياطي لهم لمدة 14 يومًا كإجراء احترازي لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، ليصل عدد الأفواج التي استقبلتها المدينة الطلابية لجامعة القاهرة حتى الآن 16 فوجًا تضم 2800 مصري من العائدين من الكويت.

وعلى مدار أسبوع، حرص الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، على استقبال جميع أفواج العائدين والترحيب بهم، والاطمئنان على حسن استقبالهم وتسكينهم، وتوفير كميات كبيرة لهم من المأكولات والمشروبات.
 
ومع تزايد أعداد العائدين من الخارج، وجه الدكتور محمد الخشت، بتوفير الرعاية الطبية الكاملة لجميع العائدين، وتحويل 4 سيدات حوامل لمستشفى قصر العيني لتلقي الرعاية الشاملة، كما وجه بزيادة أعداد الأطباء وأفراد التمريض للإقامة بالمدينة الجامعية، وسحب العينات، وإجراء الفحوصات الكاملة وتلقي الرعاية المناسبة لجميع العائدين، حيث جهزت جامعة القاهرة عيادة متكاملة تعمل على مدار الساعة، وصيدلية مناسبة، وسيارة إسعاف مجهزة، وحقائب إسعافات أولية بكل طابق من مباني المدينة الجامعية، وذلك بدعم كامل من المستشفيات الجامعية.
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