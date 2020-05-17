بهتافات تحيا مصر .. العائدون من الخارج يصلون جامعة القاهرة.. شاهد

حالة من الفرح عبر عنها العائدون من الكويت فور وصولهم المدينة الجامعية لجامعة القاهرة، حيث رفعوا علم مصر ورددوا هتاف تحيا مصر، وقد وصلت إلى مدينة طلاب جامعة القاهرة بالجيزة، مساء أمس السبت، الأفواج الـ 14 و 15 و 16 من المصريين العائدين من الخارج، لقضاء فترة الحجر الصحي الاحتياطي لهم لمدة 14 يومًا كإجراء احترازي لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، ليصل عدد الأفواج التي استقبلتها المدينة الطلابية لجامعة القاهرة حتى الآن 16 فوجًا تضم 2800 مصري من العائدين من الكويت.
وعلى مدار أسبوع، حرص الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، على استقبال جميع أفواج العائدين والترحيب بهم، والاطمئنان على حسن استقبالهم وتسكينهم، وتوفير كميات كبيرة لهم من المأكولات والمشروبات.