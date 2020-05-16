جامعة القاهرة: نعمل على إيجاد لقاح كورونا منذ إندلاع الجائجة.. فيديو





قال الدكتور محمود علم الدين المتحدث باسم جامعة القاهرة، إنه منذ عدة شهور منذ إندلاع جائحة فيروس كورونا تحركت الجامعة وقامت بعمل عدة بحوث لإيجاد علاج لهذا الفيروس.





وأضاف الدكتور محمود علم الدن خلال مداخلة هاتفية في برنامج "مساء dmc" تقديم الإعلامي رامي رضوان، والمذاع على قناة "إكسترا نيوز" الفضائية, أن عمل أبحاث لإيجاد علاج لأي فيروس لا يتم بين شهر والأخر ولكنه ربما ياخذ وقتا يصل لعدة أشهر.





وتابع المتحدث الرسمي باسم جامعة القاهرة, أن هناك 18 بحثا تم تقديمها من جامعة القاهرة لايجاد مصل لعلاج فيروس كورونا من أصل 255 بحثا مصريا.





وأوضح الدكتور محمود علم الدين، أن هناك 8 تجارب سريريه تمت في جامعة القاهرة بشأن فيروس كورونا المستجد.





وأشار إلي أن، هناك بروتوكولا علاجيا يتم تجريبه بواسطة اللجنة الصحية العليا بوزارة الصحة وجامعة القاهرة.