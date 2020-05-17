لتقوية المناعة وترطيب الجسم.. أطعمة لا تتنازلي عن تناولها





أطعمه عديدة يجب إدخالها لنظامك الغذائى اليومى خاصة بين الإفطار والسحور فى رمضان فهى تعمل على ترطيب الجسم وفى الوقت نفسه تعمل على تقليل شعورك بالعطش إليك أبرز تلك الأطعمه يقدمها موقع بولد سكاى الهندى

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- الخيار ..





غني بالعناصر الغذائية الهامة ومضادات الأكسدة ويحتوي على كمية جيدة من الماء والألياف القابلة للذوبان. ارتفاع نسبة الماء في الخيار يجعله غذاءً مثاليًا لتناوله خلال أشهر الصيف الحارة







- اللبن الرائب ..





يعزز عملية الهضم الصحية ويحسن المناعة ويوفر بشرة صحية ومتوهجة. عند تناول اللبن الرائب ، يكون له تأثير تبريد على الجسم ، وهذا هو السبب في أنه يستهلك أكثر في الصيف.







- الخضراوات الورقية ..







الخضراوات الورقية مثل السبانخ واللفت والخس هي قوة من العناصر الغذائية ومحتوى عالي من الماء وعند الاستهلاك ستحافظ على جسمك باردًا ورطبًا خلال أشهر الصيف.





- الكرفس







يحتوي الكرفس أيضًا على نسبة عالية من الماء ويحتوي على كمية كبيرة من العناصر الغذائية مثل فيتامين أ وفيتامين ك والفولات التي ستبقيك مستمرًا خلال أشهر الصيف الحارة.







- المسملون..





يجب أن يكون السلمون جزءًا من نظامك الغذائي في الصيف لأنه يحتوي على نسبة عالية من الماء ويحتوي على الفيتامينات والمعادن الأساسية. استهلاك البطيخ سيحافظ على صحتك ورطوبتك في الصيف.





التوت ..





مثل التوت والفراولة والتوت والعنب محملة بمضادات الأكسدة التي تقاوم الأمراض والتي ستساعد على تقوية جهاز المناعة وتحافظ على صحتك أثناء الصيف.





- الحمضيات





