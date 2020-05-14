AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

في ظل جائحة كورونا.. حيل لتقوية مناعتك ..فيديو

الخميس 14/مايو/2020 - 02:41 ص
كورونا
كورونا
Advertisements
لمياء الياسين
فى ظل جائحة فيروس كورونا يخشى كثيرون من الإصابة بالعدوى، ويعد ما يشغل بال الجميع هى كيفية تقوية المناعة.
وفي السياق، أكد الدكتور أيمن السيد سالم رئيس، قسم الصدر بالقصر العينى فى برنامج "صباحك مصرى" المذاع على قناة "MBC MASR 2"، أنه يمكن رفع المناعة عبر اتباع بعض الطرق.

ولفت إلى أن كثرة المضادات الحيوية تدمر البكتريا النافعة فى القولون لذا يجب عدم الإفراط فى تناولها.

وأشار إلى أن من الأخطاء  التى يقع فيها الكثيرين هى عدم حفظ الأطعمة بالطريقة الصحيحة وعدم المحافظة على سلامة الغذاء.

وأضاف أنه لا يفضل حفظ الأطعمة فى الثلاجة لأكثر من 3 أيام لأنها تتفاعل مع الطعام.

فى الرابط التالى إليك أبرز الأخطاء  التى تقع فيها الكثير من ربات البيوت وتتسبب فى ضعف مناعة أسرتها.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

4 أطعمة تدمر المناعة عند الأطفال .. ماذا يجب أن تتناول لمواجهة كورونا

العصائر والمضاد الحيوي.. 4 أشياء تدمر مناعة الطفل

احذرها تماما.. أدوية تضعف جهاز المناعة

تتلف وتتعفن.. أطعمة توقفى عن حفظها في الثلاجة

أثناء الحجر الصحى.. 6 طرق سريعه لرفع جهازك المناعى

بعد مد فترة الحظر .. 6 نصائح للوقاية من فيروس كورونا

ترشيحاتنا

علاجه على نفقة الدولة.. رئيس الوزراء: نقل الطبيب المصاب بعدم الرؤية إلى مستشفى عين شمس

مات وحيدا داخل شقته.. قصة وفاة شاب مصري في أمريكا بفيروس كورونا.. صور

1420 جنيها وسيارة.. تعليق تامر أمين بعد القبض على متسول النزهة ..فيديو

أصوات بكاء وظهور أشباح.. استيقاظ التماثيل ومومياوات مصرية في المتحف البريطاني|شاهد

كيفية صلاة التهجد .. 9 أمور لتصليها في البيت

خريطة توزيع 217 ألف شقة لمحدودي الدخل بالقاهرة والجيزة.. اعرف المساحات

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فيروس كورونا يقضي على رضيع بريطاني عمره 3 أيام.. تفاصيل

بإطلالة جذابة.. جويل مردينيان تستعرض أناقتها.. شاهد

عواقب وخيمة.. عالم أمريكي يحذر من تعدد لقاحات فيروس كورونا