في ظل جائحة كورونا.. حيل لتقوية مناعتك ..فيديو

وفي السياق، أكد الدكتور أيمن السيد سالم رئيس، قسم الصدر بالقصر العينى فى برنامج "صباحك مصرى" المذاع على قناة "MBC MASR 2"، أنه يمكن رفع المناعة عبر اتباع بعض الطرق.





ولفت إلى أن كثرة المضادات الحيوية تدمر البكتريا النافعة فى القولون لذا يجب عدم الإفراط فى تناولها.







وأشار إلى أن من الأخطاء التى يقع فيها الكثيرين هى عدم حفظ الأطعمة بالطريقة الصحيحة وعدم المحافظة على سلامة الغذاء.







وأضاف أنه لا يفضل حفظ الأطعمة فى الثلاجة لأكثر من 3 أيام لأنها تتفاعل مع الطعام.



