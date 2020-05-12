هؤلاء يصابون بفيروس كورونا دون ظهور أعراض "فيديو"

في ظل تفشي جائحة فيروس كورونا تدور الكثير من الأسئلة ومخاوف حول إمكانية إصابة البعض بالفيروس ويصبحون حاملين للمرض دون أن تظهر عليهم أي أعراض.





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ايمن السيد سالم، رئيس قسم الصدر بطب القصر العيني، في برنامج صباحك مصرى على قناه

"ام بى سى مصر 2 " أن المضادات الحيوية لا تمنع الاصابة بالفيروس التاجي يؤكد الدكتور





ولفت إلى أن هناك أنوعا من المضادات الحيوية تساعد على تقليل أعراض الفيروس ولمساعدة الجهاز المناعى على ضبط الجهاز الوظيفي.







وذكر أن هناك أشخاص يصابون بالفيروس دون ظهور أعراض وهم من هم فى سن الشباب أو الأطفال بالإضافة إلى من هم لديهم جهاز مناعى جيد.



