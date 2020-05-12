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مرأة

هؤلاء يصابون بفيروس كورونا دون ظهور أعراض "فيديو"

الثلاثاء 12/مايو/2020 - 11:58 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
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لمياء الياسين
في ظل تفشي جائحة فيروس كورونا تدور الكثير من الأسئلة ومخاوف حول إمكانية إصابة البعض بالفيروس ويصبحون حاملين للمرض دون أن تظهر عليهم أي أعراض.

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يؤكد الدكتور ايمن السيد سالم، رئيس قسم الصدر بطب القصر العيني، في برنامج صباحك مصرى على قناه "ام بى سى مصر 2 " أن المضادات الحيوية لا تمنع الاصابة بالفيروس التاجي

ولفت إلى أن هناك أنوعا من المضادات الحيوية تساعد على تقليل أعراض الفيروس ولمساعدة الجهاز المناعى على ضبط الجهاز الوظيفي. 

وذكر أن هناك أشخاص يصابون بالفيروس دون ظهور أعراض وهم من هم فى سن الشباب أو الأطفال بالإضافة إلى من هم لديهم جهاز مناعى جيد. 

في الرابط التالى إليك من هم أكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا ويتعافوا سريعا دون ظهور أعراض: 
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