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مرأة

فى رمضان.. كنز فى مطبخك لرفع المناعه تعرفى عليه

الخميس 23/أبريل/2020 - 12:08 م
مناعه
مناعه
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لمياء الياسين
فوائد عديدة لإضافة الأعشاب لأطباق طعامك فهى كنز فى المطبخ كنز تغفله الكثير من السيدات على الرغم من فوائده المتعددة للصحة والمناعه وهضم أفضل.

وأكدت خبيرة التغذية الصحية هبة أنور لـ"صدى البلد"، إن الإستخدام الصحيح للبهارات والأعشاب فى رمضان يعزز مناعة الجسم ويساعد على الحماية من الالتهابات لغناها بكم كبير من مضادات الأكسدة، ومن أبرز هذه الأعشاب:

- الكمون فهو يساعد على الهضم الجيد وتخلص الجسم من الغازات والانتفاخات التى تصيب الكثيرون بعد الإفطار.

-الجنزبيل.. عالى المحتوى بمضادات الأكسدة التى تساعد على الحرق والضم فى الوقت نفسه.

- الكركم.. يفضل دائما خلطه مع الأعشاب الأخرى فهو غنى بمادة الكركمين التى تحارب الالتهابات فى الجسم.
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